簡樸房｜屯門居屋一劏五　何永賢：登記非認證　須審視圖則及公契

早前有傳媒報道屯門居屋兆康苑有單位一劏五出租多年，更聲稱已獲簡樸房登記。房屋局局長何永賢表示，即使相關單位已在簡樸房制度完成登記，亦不等於是獲得認證，強調局方會審視單位的圖則及大廈公契等是否符合要求。



屯門居屋兆康苑。

簡樸房登記非認證 須審視圖則及公契

何永賢出席電視節目，談到有居屋兆康苑有單位一劏五出租多年，並聲稱已獲簡樸房登記時，表示會密切留意有關情況。她又指，部分補了地價的居屋，確實可以在私人市場自由買賣，甚至出租。不過，她提醒相關居屋單位目前僅屬提交登記，日後能否正式獲得政府認證，仍須視乎建築圖則、技術規格以及大廈公契的限制。

房屋局局長何永賢。（湯致遠攝）

簡樸房租金接近萬元超預期？ 何永賢：一直關注租金走勢

問到有聲稱獲認證的簡樸房租金接近一萬元，是否超出局方當初對市場走勢的評估時。何永賢指，政府一直關注租金走勢，又認為劏房戶有不同選擇。她指，今天情況與以往很不同，今天住在分間單位的人，可以申請簡約公屋，亦可以申請過渡性房屋。

她補充，政府很快完成興建三萬個簡約公屋的目標，目前過渡性房屋亦有兩萬一千個，合共五萬多個單位，當局興建相關單位，便是為了有需要的市民。她又指，現時屯門陸續有簡約公屋項目落成，呼籲有需要市民可以申請。