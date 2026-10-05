簡樸房｜調查揭愈住愈差　五旬婦轉租無窗潮濕工廈、每日頭痛眼花

每年的10月5日是聯合國訂立的世界人居日（World Habitat Day，又稱世界住房日），希望喚起各國政府和全社會對城市與人類住區發展的重視，並強調「每個人都擁有適切居所」是基本人權。



在香港，隨著《簡樸房條例》今年3月生效，劏房戶是可以改善居住環境，還是愈搬愈差？關注劏房及關房屋政策的民間組織「劏房支援連線」9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》，發現59個曾經搬遷的個案中，只有5戶獲派公屋，其餘的人繼續住劏房，更有4戶愈住愈差，有人被迫搬入無窗、極度潮濕的工廈劏房致健康惡化，亦有獨力照顧三名子女的單親媽媽面臨逼遷，又因不想搬遷過份影響子女學業，正苦惱如何在區內重覓租金相約的居所。



《劏房支援連線》9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》，發現三成半受訪住戶現居單位存在至少一項不符合簡樸房規管要求的情況，更有超過一成住戶同時存在兩項或以上違規。（吳美松攝）

政府稱要告別劣質劏房，但對劏房戶而言，卻是「只係愈搬愈慘，愈搬愈隱蔽」，在劏房支援連線的調查個案中，不少基層住戶因為原業主拒絕花錢改建單位而遭到迫遷，在欠缺市區適切安置方案下，有人被迫搬入無窗、極度潮濕的工廈劏房致健康惡化，亦有獨力照顧三名子女的單親媽媽因社區因素所限，無法遷往其他地區。

調查顯示，在59個曾經搬遷的受訪劏房個案中，只有5戶成功獲派公屋，多達43戶搬遷後的居住環境完全沒有改善，更有4戶出現愈搬愈差的惡性循環。年約50歲的鄧女士就是其中一戶。

《劏房支援連線》9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》，發現三成半受訪住戶現居單位存在至少一項不符合簡樸房規管要求的情況，更有超過一成住戶同時存在兩項或以上違規。（吳美松攝）

五旬婦轉租無窗潮濕工廈 每日頭痛、頭昏眼花

鄧女士從事清潔，每月工資最多約1.3萬元，她原本居於一間有有窗及獨立廚廁的劏房居住，但其年邁業主指已一把年紀，不想再「抌一嚿錢出嚟」改建單位，以符合簡樸房要求，逐決定將單位收回不再出租。

鄧女士在有限預算及市區租金飛漲下，最終轉租至一個完全無窗、環境極度潮濕的工廈劏房。入住新居後，她經常感到身體不適，求診中醫後獲告知因住所空氣不流通及濕氣過重，導致其健康急劇轉差，每日均出現頭痛及頭昏眼花的症狀。

鄧女士說，曾留意附近一帶租盤價格，但大部份也負擔不起，「俾埋（租金）食都冇得食」。她亦提到，因收入較過渡性房屋要求高出十數元，因此無法申請入住。

劏房租戶鄧女士（左）同樣因《簡樸房條例》而被迫遷走。她原本在一伙劏房居住，而且有窗及獨立廚廁，但其年邁業主表示，自己已經一把年紀，不想再「抌一嚿錢出嚟」改建單位，逐決定將單位收回不再出租。（吳美松攝）

同區合適劏房租金暴增無力負擔 單親媽媽嘆前路茫茫

另一位劏房戶阿May是單親媽媽，獨力照顧三名子女，都在居所附近上學。她說跟孩子本來居於新界寮屋，經朋友介紹，去年9月才租下現時居住的劏房，但租約剛逾一年，業主便稱因為《簡樸房條例》要求他們今年12月底前遷出。

阿May說，三名子女都都在區內上學，長女及兒子分別就讀中學五年級及小學五年級，即將面對公開試及升學，擔心此時搬遷影響他們學業 ，然而，同區合適劏房租金已暴增至近萬元，她根本無法負擔。

她嘆道前路茫茫、無頭緒，早前曾申請同區的過渡性房屋，但當時沒有合適單位，現時唯有嘗試再申請一次。看著剛住滿一年的「家」，想起要再次搬遷，阿May十分煩惱，「都唔知點執，（子女）返學又一對鞋，做運動又一對鞋，出街又一對鞋」。

阿May一家原本住在新界寮屋，後經朋友介紹下，去年9月租下現時居住的劏房。但租了剛逾一年後，業主便因為《簡樸房條例》，要求他們遷出。（吳美松攝）

阿May一家原本住在新界寮屋，後經朋友介紹下，去年9月租下現時居住的劏房。但租了剛逾一年後，業主便因為《簡樸房條例》，要求他們遷出。（吳美松攝）

年屆70歲的前劏房租戶王先生提到，原先租住的百餘尺單位屬「一劏八」劏房，沒有獨立廚廁，業主也是以「簡樸房條例」為由要求所有租戶遷走。他憶述當時曾嘗試申請元朗一過渡性房屋，但因營運團體需要他支付三個月按金及首月租金，約9000多元，他無法負擔，幸好在地區組織協助下，才成功入住。

《香港01》向房屋局查詢如何協助因簡樸房條例而被迫遷的市民，局方回覆稱，其轄下六隊區域服務隊 ，至今收到86宗來自不同大廈個別租戶懷疑被業主要求短期內遷出的個案，主要涉及油尖旺及深水埗區，區域服務隊已協助78個租戶申請過渡性房屋，有8個租戶在服務隊跟進後，自行安排居所。

局方又說，為防範潛在迫遷發生，會透過多渠道情報，如分間單位投資買賣相關報道、區域服務隊與街坊的溝通觀察等，主動識別可能即將進行改造工程的分間單位的目標大廈，並優先安排區域服務隊到訪相關大廈進行預防式洗樓工作，支援有需要的住戶。

房屋局續稱，已預留過渡性房屋單位作為緊急儲備安全網，為受簡樸房制度影響而突然需要搬遷，但又無法立即找到替代居所的住戶，提供緊急安置。至於2025年10月起過渡性房屋新增「丙類租戶」，截至今年9月底，共收到18宗相關申請。