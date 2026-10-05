簡樸房｜調查揭愈住愈差 五旬婦轉租無窗潮濕工廈、每日頭痛眼花
每年的10月5日是聯合國訂立的世界人居日（World Habitat Day，又稱世界住房日），希望喚起各國政府和全社會對城市與人類住區發展的重視，並強調「每個人都擁有適切居所」是基本人權。
在香港，隨著《簡樸房條例》今年3月生效，劏房戶是可以改善居住環境，還是愈搬愈差？關注劏房及關房屋政策的民間組織「劏房支援連線」9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》，發現59個曾經搬遷的個案中，只有5戶獲派公屋，其餘的人繼續住劏房，更有4戶愈住愈差，有人被迫搬入無窗、極度潮濕的工廈劏房致健康惡化，亦有獨力照顧三名子女的單親媽媽面臨逼遷，又因不想搬遷過份影響子女學業，正苦惱如何在區內重覓租金相約的居所。
政府稱要告別劣質劏房，但對劏房戶而言，卻是「只係愈搬愈慘，愈搬愈隱蔽」，在劏房支援連線的調查個案中，不少基層住戶因為原業主拒絕花錢改建單位而遭到迫遷，在欠缺市區適切安置方案下，有人被迫搬入無窗、極度潮濕的工廈劏房致健康惡化，亦有獨力照顧三名子女的單親媽媽因社區因素所限，無法遷往其他地區。
調查顯示，在59個曾經搬遷的受訪劏房個案中，只有5戶成功獲派公屋，多達43戶搬遷後的居住環境完全沒有改善，更有4戶出現愈搬愈差的惡性循環。年約50歲的鄧女士就是其中一戶。
五旬婦轉租無窗潮濕工廈 每日頭痛、頭昏眼花
鄧女士從事清潔，每月工資最多約1.3萬元，她原本居於一間有有窗及獨立廚廁的劏房居住，但其年邁業主指已一把年紀，不想再「抌一嚿錢出嚟」改建單位，以符合簡樸房要求，逐決定將單位收回不再出租。
鄧女士在有限預算及市區租金飛漲下，最終轉租至一個完全無窗、環境極度潮濕的工廈劏房。入住新居後，她經常感到身體不適，求診中醫後獲告知因住所空氣不流通及濕氣過重，導致其健康急劇轉差，每日均出現頭痛及頭昏眼花的症狀。
鄧女士說，曾留意附近一帶租盤價格，但大部份也負擔不起，「俾埋（租金）食都冇得食」。她亦提到，因收入較過渡性房屋要求高出十數元，因此無法申請入住。
同區合適劏房租金暴增無力負擔 單親媽媽嘆前路茫茫
另一位劏房戶阿May是單親媽媽，獨力照顧三名子女，都在居所附近上學。她說跟孩子本來居於新界寮屋，經朋友介紹，去年9月才租下現時居住的劏房，但租約剛逾一年，業主便稱因為《簡樸房條例》要求他們今年12月底前遷出。
阿May說，三名子女都都在區內上學，長女及兒子分別就讀中學五年級及小學五年級，即將面對公開試及升學，擔心此時搬遷影響他們學業 ，然而，同區合適劏房租金已暴增至近萬元，她根本無法負擔。
她嘆道前路茫茫、無頭緒，早前曾申請同區的過渡性房屋，但當時沒有合適單位，現時唯有嘗試再申請一次。看著剛住滿一年的「家」，想起要再次搬遷，阿May十分煩惱，「都唔知點執，（子女）返學又一對鞋，做運動又一對鞋，出街又一對鞋」。
年屆70歲的前劏房租戶王先生提到，原先租住的百餘尺單位屬「一劏八」劏房，沒有獨立廚廁，業主也是以「簡樸房條例」為由要求所有租戶遷走。他憶述當時曾嘗試申請元朗一過渡性房屋，但因營運團體需要他支付三個月按金及首月租金，約9000多元，他無法負擔，幸好在地區組織協助下，才成功入住。
《香港01》向房屋局查詢如何協助因簡樸房條例而被迫遷的市民，局方回覆稱，其轄下六隊區域服務隊 ，至今收到86宗來自不同大廈個別租戶懷疑被業主要求短期內遷出的個案，主要涉及油尖旺及深水埗區，區域服務隊已協助78個租戶申請過渡性房屋，有8個租戶在服務隊跟進後，自行安排居所。
局方又說，為防範潛在迫遷發生，會透過多渠道情報，如分間單位投資買賣相關報道、區域服務隊與街坊的溝通觀察等，主動識別可能即將進行改造工程的分間單位的目標大廈，並優先安排區域服務隊到訪相關大廈進行預防式洗樓工作，支援有需要的住戶。
房屋局續稱，已預留過渡性房屋單位作為緊急儲備安全網，為受簡樸房制度影響而突然需要搬遷，但又無法立即找到替代居所的住戶，提供緊急安置。至於2025年10月起過渡性房屋新增「丙類租戶」，截至今年9月底，共收到18宗相關申請。