新皇崗口岸周邊配套未齊　靠地鐵接駁北上熱點　有餐廳研延長營業

新皇崗口岸今日（12日）開通，《香港01》記者與網紅實測過關後，留意到口岸內目前沒有免稅店，附近亦只有一個小商場，內有一間茶餐廳及一間便利店，與羅湖、蓮塘等有整個商圈在旁的口岸分別很大；雖然配套未臻完善，但皇崗口岸與深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」無縫接駁，過關後可直接乘電梯轉乘地鐵，直達受港人歡迎的水圍和華強北等地。



記者與網紅隨後又到訪與皇崗口岸只有一個地鐵站之隔的福田村牛巷坊、以及距離口岸約15分鐘車程的領展中心城。在領展中心城，有開設韓式餐廳的主理人向記者表示，其餐廳目前一半客人是港人，預料口岸會令客人數量增加兩成，目前正計劃將關門時間由凌晨12時延至2時或4時。



距離皇崗口岸僅約15分鐘車程、備受港人歡迎的韓式餐廳「北村韓食迹」。（湯致遠攝）

距離皇崗口岸僅約15分鐘車程、備受港人歡迎的韓式餐廳「北村韓食迹」。（湯致遠攝）

距離皇崗口岸僅約15分鐘車程、備受港人歡迎的韓式餐廳「北村韓食迹」。（湯致遠攝）

鄰近住宅商場僅有茶記與便利店 料一站之隔的福田村牛巷坊乘交通之便港客增

據記者今日觀察，《香港01》記者與網紅實測過關後，新皇崗口岸沒有免稅店，與一般口岸不同。口岸附近亦無甚商店，只有住宅「皇御苑·廊橋國際」下的一個小商場，內有一間茶餐廳及一間便利店。

記者與北上消費網紅「西DorSi」今早也到訪該商場，西DorSi指商場內暫無一些適合香港人的店舖，如取快遞的店舖和電訊商等。不過，他指皇崗口岸有地鐵7號線，能直達受港人歡迎的水圍和華強北等地。他也指出，與皇崗口岸僅有一站之隔的福田村牛巷坊因坐擁交通優勢，預料將會多了很多香港遊客。

北上消費網紅「西DorSi」指，與皇崗口岸僅有一站之隔的福田村牛巷坊因坐擁交通優勢，預料將會多了很多香港遊客。（湯致遠攝）

據說福田村牛巷坊有超過一半居民祖籍潮州，所以社區內有很多潮州店舖。（湯致遠攝）

據說福田村牛巷坊有超過一半居民祖籍潮州，所以社區內有很多潮州店舖。（湯致遠攝）

據說福田村牛巷坊有超過一半居民祖籍潮州，所以社區內有很多潮州店舖。（湯致遠攝）

據說福田村牛巷坊有超過一半居民祖籍潮州，所以社區內有很多潮州店舖。其中一間餐廳「牛巷番薯粥」的主理人陳先生指，香港人現時只佔所有客人的一、兩成，目前會對新皇崗口岸帶來的潛在人流持觀望態度，若人流大升，不排除會延長營業時間。

福田村牛巷坊的其中一間餐廳「牛巷番薯粥」。（湯致遠攝）

福田村牛巷坊的其中一間餐廳「牛巷番薯粥」。（湯致遠攝）

領展中心城韓式餐廳半數是港客 主理人料新口岸啟用客人增兩成

在距離皇崗口岸約15分鐘車程的領展中心城，內有一間韓式餐廳「北村韓食迹」，主理人鄭先生則說，店內有一半客人也是港人，又預料隨著新皇崗口岸啟用，可為其餐廳帶來兩成客人增長。

由於口岸24小時營運，鄭先生說也有意延長營業時間，其餐廳現時每晚12時關門，正探討延至凌晨2時或4時才關門。