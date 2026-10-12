公和荳品廠腐乳樣本含過量蠟樣芽孢桿菌　該批次售出逾半需回收

食環署食物安全中心今日（12日）公布，公和荳品廠玫瑰腐乳樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。據中心檢測結果，該樣本每克含14萬個蠟樣芽孢桿菌，達《食品微生物含量指引》即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意的水平。



中心初步調查顯示，該受影響批次產品只有48瓶，在9月24日至10月9日期間在該零售點出售了26瓶，其他餘下同批次產品該零售商則已主動交予中心處理及銷毁。中心呼籲市民停止食用受影響批次產品。



涉事的公和荳品廠 — 玫瑰腐乳同款產品。（網上圖片）

該批次產品資料如下：

產品名稱：公和荳品廠 — 玫瑰腐乳

淨重：340.5克

受影響批次的銷售時間：2026年9月24日至10月9日

來源地：中國



食環署食物安全中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從深水埗一零售商抽取公和荳品廠玫瑰腐乳樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含14萬個蠟樣芽孢桿菌，根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

食安中心初步調查顯示，該受影響批次產品只有48瓶，在9月24日至10月9日期間在該零售點出售了26瓶，其他餘下同批次產品該零售商則已主動交予中心處理及銷毁。市民可致電其熱線4621 7383查詢相關批次產品的回收事宜。

中心發言人說，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。