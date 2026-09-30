灣仔強記飯店海南雞飯樣本檢出沙門氏菌　食安中心指示停售及棄置

食環署食安中心今日（30日）公布，在灣仔天樂里兆豐大廈地下一間食肆抽取海南雞飯樣本進行檢測，發現一個樣本被檢出含致病原沙門氏菌。食安中心仍然繼續調查，食肆已按指示停售和棄置食品。翻查資料，上述地址為一間燒臘店「強記飯店」。



食環署食安中心今日（30日）公布，在灣仔天樂里兆豐大廈地下一間食肆抽取海南雞飯樣本進行檢測，發現一個樣本被檢出含致病原沙門氏菌。翻查資料，上述地址為一間燒臘店「強記飯店」。（強記飯店Facebook）

食安中心表示，檢測結果顯示在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》準則，即在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌。

中心已即時派員到食肆調查，並已知會食肆有關違規事項。該食肆已按中心指示停售和棄置食品。中心已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆根據中心指示改善食物烹調流程及進行徹底清潔和消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心說，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。