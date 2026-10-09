馬莎預先包裝沙律及青醬受沙門氏菌污染　食安中心指令停售及下架

食環署食安中心今日（9日）表示，馬莎（Marks & Spencer）一款預先包裝沙律「純素堅果藜麥沙律配中東芝麻醬」，及一款進口預先包裝青醬「開心果及帕瑪森芝士青醬」，可能受致病菌沙門氏菌污染。進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。食安中心呼籲，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



馬莎（Marks & Spencer）一款預先包裝沙律「純素堅果藜麥沙律配中東芝麻醬」，及一款進口預先包裝青醬「開心果及帕瑪森芝士青醬」，可能受致病菌沙門氏菌污染。（朗豪坊網頁圖片）

產品資料如下：

產品名稱：純素堅果藜麥沙律配中東芝麻醬

品牌：Marks & Spencer

包裝重量：285克

來源地：英國

此日期或之前食用：2026年10月8日、2026年10月9日、2026年10月10日、2026年10月11日

進口商：ALF Retail Hong Kong Limited



產品名稱：開心果及帕瑪森芝士青醬

品牌：Marks & Spencer

包裝重量：115克

來源地：英國

此日期或之前食用：2026年10月8日、2026年10月9日、2026年10月10日、2026年10月11日、2026年10月12日、2026年10月13日

進口商：ALF Retail Hong Kong Limited



英國馬莎百貨。（Getty）

食安中心指出，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局發出通告，指上述產品可能受致病菌沙門氏菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即跟進事件，初步調查發現上述進口商曾進口和售賣受影響產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動，調查仍然繼續。市民可辦公時間致電熱線8 0093 1457，查詢上述產品的回收事宜。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。