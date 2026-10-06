HKTVmall網售集森高山細筍未標含二氧化硫　食安中心飭停售及回收

食環署食安中心今日（6日）公布，一款名為「高山細筍」、由集森食品公司出品的預先包裝竹筍樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明添加劑的作用類別及名稱，該產品可在HKTVmall網購。



食安中心指，已指令總經銷商及涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。翻查HKTVmall網頁，該款產品目前仍有售。



一款名為「高山細筍」、由集森食品公司出品的預先包裝竹筍樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明添加劑的作用類別及名稱，該產品在HKTVmall發售。

產品資料如下︰

產品名稱：高山細筍

品牌：集森

淨重：250克

來源地：中國

總經銷商：集森食品公司

零售商：HKTVmall

此日期前最佳︰2027年8月2日



食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店檢取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量符合法例要求，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

食安中心已指令停售及下架

食安中心已知會總經銷商及涉事商戶違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。總經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線6275 2510，查詢產品的回收事宜。

食安中心指，已指令總經銷商及涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。翻查HKTVmall網頁，該款產品目前仍有售。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高均可被判罰款5萬元及監禁6個月。

中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。