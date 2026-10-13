港超聯大埔巴西外援涉種族歧視言論　球會致歉：已停其訓練及賽事

今年7月加盟港超聯大埔足球會的巴西外援加比馬斯基達（Gabriel Mesquita）涉嫌在社交平台回應網民訊息時，作出種族歧視及侮辱性言論。大埔足球會周一（12日）發聲明稱，相關言論純屬該球員的個人行為，與球會並無任何直接關係，絕不代表球會立場。

大埔足球會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取「零容忍」態度，亦絕不認同任何不尊重球迷及公眾的行為，而球會已即時向該球員發出正式書面警告，並執行即時暫停一隊訓練及賽事等紀律處分，紀律委員會將繼續跟進事件，並保留按合約採取進一步行動的權利。



巴西外援加比馬斯基達（Gabriel Mesquita）今年7月加盟港超聯球會大埔足球會。（大埔足球會Facebook）

社交平台流傳圖片顯示加比馬斯基達私訊回覆網民時，當中涉及種族歧視言詞。（懂球帝平台截圖）

早前社交平台流傳圖片，顯示有網民在加比馬斯基達分享正申請香港身份證的貼文，留言批評他，加比馬斯基達其後以私訊回覆，當中涉及種族歧視言詞。

事源今季初加盟大埔、19歲的加比馬斯基達在社交平台發文，紀錄正在申請香港身份證，但有網民在社交平台私訊並以「鬼佬」一詞稱呼他。對話截圖顯示加比馬斯基達以侮辱性言詞回覆該網民：「你覺得我真的想成為中國人嗎？我只是為了從你的國家把錢掏走。」

加比馬斯基達的留言中另涉及性器官、帶有種族歧視的言詞。事後，涉事網民表示已與球員父親事後私下溝通並致歉，表示雙方已達成諒解。

大埔足球會周一（12日）發聲明稱，相關言論純屬該球員的個人行為，與球會並無任何直接關係，絕不代表球會立場。（大埔足球會Facebook）

球會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取「零容忍」

大埔足球會周一稱，就近日社交平台流傳、涉及加比馬斯基達的不當言論截圖，會方指該等言論純屬該球員的個人行為，與球會並無任何直接關係，絕不代表球會的立場。球會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取「零容忍」態度，亦絕不認同任何不尊重球迷及公眾的行為。

大埔足球會：保留按合約採取進一步行動的權利

大埔足球會指，已即時向該球員發出正式書面警告，並執行即時暫停一隊訓練及賽事等紀律處分，紀律委員會將繼續跟進事件，並保留按合約採取進一步行動的權利。大埔足球會謹向受影響的球迷及公眾致以衷心歉意，並將持續加強球員的品德與職業操守管理。