十一黃金周｜香港快運稱內地客按年增45%　經港轉機內地客飆1.6倍

國慶十一黃金周上周結束，HK Express香港快運今日（13日）公布，今年黃金周內地客運量按年升45%，10月2日為高峰，單日接載超過1.3萬人次進出香港，其中江蘇無錫航線平均載客率85%，因此月初安排較大型的客機營運。同期，經香港中轉到其他城市的內地旅客，也較去年同期飆1.6倍。

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，將積極增強香港與內地城市的航空連繫，支持香港旅遊業高質量發展，鞏固香港作為國際航空樞紐和世界級旅遊目的地的競爭力。



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10月2日單日接1.3萬內地旅客人次進出香港

HK Express香港快運公布，配合《香港第一個五年規劃》及《施政報告》中提出旅遊業高質量發展的目標，積極加強內地城市的品牌推廣和業界合作，吸引更多內地旅客訪港，今年十一黃金周期間（10月1日至7日），接載訪港內地旅客人次按年升45%，當中以10月2日的客流為最高峰，單日接載超過1.3萬人次進出香港。

HK Express認為，國慶十一黃金周期間，全部內地航線的表現令人滿意。（資料圖片／葉志明攝）

新推出無錫航線平均載客率85% 月初起安排較大型客機增座位供應

目前HK Express共有6條內地航線，包括北京（大興）、三亞、無錫、寧波、常州及義烏。HK Express認為，全部內地航線的表現令人滿意，反映整體需求保持穩定，其中無錫航線持續錄得理想的表現，由今年7月17日航線推出至10月7日期間，平均載客率為85%，因此為配合旅客需求，已在10月起安排較大型的空中巴士A321ceo客機，營運無錫航線，以增加航班座位供應。

HK Express又指，北京（大興）航線今年初至10月7日的平均載客率為87%，較去年同期上升6%，客運量比去年同期增長14%，反映香港與北京之間的航空需求持續增長。

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航。（資料圖片／歐陽德浩攝）

優化內地航線運力配合《一五規劃》

此外，HK Express提到十一黃金周期間，經香港中轉到其他城市的內地過境旅客，較去年同期增超過1.6倍，反映旅客將香港作為中轉點的需求持續上升，HK Express會繼續透過與國泰航空的代碼共享合作，以及持續推廣「海天快運通」多式聯運服務，便利內地旅客經香港轉乘前往亞洲各地。

HK Express續指，將繼續密切留意市場需求，適時優化內地航線網絡及運力部署，積極拓展亞洲區內航點，為香港國際機場目標未來5年將全球航點增加至240個作出貢獻，同時配合《一五規劃》提出持續擴展國際航空網絡、加強香港與內地及全球各地連接的方向。

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，將繼續鞏固香港作為國際航空樞紐和世界級旅遊目的地的競爭力。（資料圖片／歐陽德浩攝）

毛潔瓊表示，支持香港進一步發揮「超級聯繫人」的角色，為旅客提供更多出行選擇之餘，積極增強香港與內地城市的航空連繫，HK Express作為本港運力第二大的航空公司，將繼續發揮低成本航空公司的優勢，為旅客提供更多元化的選擇，支持香港旅遊業高質量發展，鞏固香港作為國際航空樞紐和世界級旅遊目的地的競爭力。