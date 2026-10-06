十一黃金周｜民政總署假期前夕巡71處所　五間涉無牌經營酒店賓館

十一黃金周假期旅遊旺季期間，訪港旅客大增。民政事務總署轄下牌照事務處今日（6日）公布，於假期前夕展開特別執法行動，在中西區、灣仔區、東區及油尖旺區等旅遊熱點，突擊巡查71個處所，發現5個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館。當局強調，如在完成調查後有足夠證據，將會對涉案處所作出檢控。



牌照事務處於9月24日至30日展開特別執法行動，在中西區、灣仔區、東區及油尖旺區等旅遊熱點，突擊巡查71個處所，發現5個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館。（政府新聞網）

設專責小隊打擊無牌賓館

牌照事務處於9月24日至30日展開特別執法行動，在中西區、灣仔區、東區及油尖旺區等旅遊熱點，突擊巡查71個處所，發現5個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館。當局強調，如在完成調查後有足夠證據，將會對涉案處所作出檢控。

牌照處表示，當局除在旅遊旺季進行突擊行動外，亦已成立專責小隊，密切監察及打擊經網上平台出租的無牌賓館。小隊會主動瀏覽網頁、流動應用程式、社交媒體及討論區等，搜集無牌賓館情報並跟進調查。同時，當局亦於境外主要搜尋器投放宣傳，以便旅客在規劃行程時更容易辨識持牌旅館。

2026年「十一黃金周」第三日，時代廣場依舊有不少人，當中不少是拿着購物袋的內地人。（資料圖片／洪戩昊攝）

巡查13間網吧 部份疑有留宿服務 正準備檢控

針對坊間近年出現新型態的短期住宿服務，牌照處透露自今年3月起已主動加強執法，巡查13間俗稱「網吧」的互聯網電腦服務中心。行動中發現有「網吧」懷疑提供留宿服務，並已搜集到涉嫌無牌經營賓館的證據，現正準備提出檢控。

處方表示，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行。根據《旅館業條例》，一經定罪會留有案底，最高可被判監禁3年及罰款50萬元，罪行持續期間每日可另處罰款2萬元。若涉案處所涉及重犯罪行，法庭更有權發出為期6個月的封閉令。

2026年5月1日，金雞廣場一間網吧，有少部份人在電腦椅上休息。(資料圖片／香港01記者攝)

為提升阻嚇力，政府於2020年修訂《旅館業條例》，授權旅館業監督在同一處所於16個月內第二次因無牌經營或嚴格法律責任罪行被定罪時，可向法院申請封閉令。截至今年10月1日，牌照處已累計向法院申請5宗封閉令，當中3宗已獲法院批准。

至於持牌酒店或賓館，若違反任何發牌條件，例如未經批准進行改動或加建工程，一經定罪最高可被罰款10萬元及監禁2年，持續違例者每日另處罰款1萬元。