袁澧林被性騷擾｜婦團指開玩笑非藉口　冀打破迷思　推動文化改變

本地演員袁澧林周一（12日）在社交平台撰文，透露年初宣傳《電競女孩》並接受訪問時，遭記者無禮地以「我好像坐緊枱」為開場白，她同時透露入行前後多次被異性言語性騷擾、無故性化矮化、厭女。



關注婦女性暴力協會強調，開玩笑並非性騷擾的藉口。社會充斥不少性騷擾迷思，例如演員從事娛樂行業，其他人誤以為開玩笑是娛樂一部份，質疑對方「諗多咗」。她強調，這些迷思是社會文化建構而成，唯有在觀念上推動改變，「如果有人發聲或知道周邊發生這些事的時候，我們怎樣表達支持和認同、確認事件才是最緊要。」



10月12日，女演員袁澧林於社交平台撰寫長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，控訴入行多年來屢遭性騷擾。（IG/@angela.yuen）

袁澧林揭《電競女孩》專訪受辱 圈內屢遭越界言語性騷擾

本地演員袁澧林昨晚（12日）在社交平台透露，早前她和多名女演員因電影《電競女孩》受訪，一名男記者一坐下，就以一句「我好像坐緊枱」作為開場白。男記者當場雖被指出失言但未有正式致歉，反而找藉口搪塞，說自己「才是男公關」。

袁澧林亦透露自己曾多次在工作期間，被娛樂圈內的工作伙伴性騷擾，舉例曾有男導演向她表示「你的款看起來不是別人想上的，而是真心想當朋友的」；有演員喝醉後隨意以日文向她說「你喜歡我的屌嗎？」；也有「男前輩演員」在拍攝現場，在未有溝通下在拍攝時親吻她的臉頰。

關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧。（資料圖片）

關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧表示，不論透過言語或動作做出具有性意味行為，對方沒有同意並感到被冒犯，都屬於性騷擾行為，性騷擾取決於事主的主觀感受。

關注婦女性暴力協會：開玩笑非性騷擾藉口 做某行業不等於可被消費

她說，社會充斥不少性騷擾迷思，例如演員從事娛樂行業，有可能令人覺得開玩笑也是娛樂一部份。當事主提出意見，或會被質疑「諗多咗」、「（難道）講句說話都係性騷擾？」、甚至或會被指是好少事。

她指出，這些迷思是社會文化建構而成，每個人自己的私隱和界線，「不是做某行業就等於可以被消費、被商品化」。她表示，性騷擾是對身體界線的侮辱，不論任何性別都不應受侮辱，性騷擾不應被輕看，玩笑不是性騷擾的藉口。

她指，《性別歧視條例》提供免受性騷擾的保障，惟許多人遇到性騷擾時，未必第一時間聯想到法例，她強調要推動文化觀念上的改變，「如果有人發聲或知道周邊發生這些事的時候，我們怎樣表達支持和認同、確認事件才是最緊要。」

如遇到類似事情，她建議先照顧自己，她並鼓勵向信任的人表達。她稱，每個人的需求不一，部份人可能需要更多情緒上的支援，部份人亦會選擇投訴，每個人的步伐不同，最重要是不要否定自己。當愈來愈多人討論、發聲，正正就在改變社會文化。

袁澧林全文如下：

