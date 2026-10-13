袁澧林揭行內性騷擾｜平機會稱性騷擾非玩笑　列倘遇上可做6件事

女星袁澧林周一晚（12日）於社交平台親自攢寫篇長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，親揭入行後屢遭性騷擾，曾被男導演評論外表與性慾、男前輩演員擅自加戲吻臉頰，引起極大迴響。

在香港，工作場所性騷擾的受害人受到刑事法及反歧視法例的保護。無論是僱員、僱主或任何希望締造安全工作環境的人士，都應認識適用的法律，而香港平等機會委員會（平機會）是根據香港法例第480章《性別歧視條例》處理及防止性騷擾的機構。

平機會於2021年10月推出反性騷擾網上資源平台，根據平台資料，性騷擾並非玩笑。無論有意或無意，性騷擾行爲可為個人和機構帶來嚴重的負面影響。如受到性騷擾，有六件事可以做。



平機會於2021年10月推出反性騷擾網上資源平台，根據平台資料，性騷擾並非玩笑。（資料圖片）

袁澧林昨晚（12日）於社交平台親自攢寫篇長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，控訴入行多年來屢遭性騷擾。（IG/@angela.yuen）

什麼是性騷擾？

根據平機會反性騷擾網上資源平台，在《性別歧視條例》下，以下兩種情況均屬性騷擾：

1. 針對某人提出不受歡迎並且涉及性的行爲

向某人提出涉及性的行徑，而此行徑：

．不受該人歡迎；

．包括向該人提出不受歡迎的性要求，或提出不受歡迎的獲取性方面的好處的要求；

．一個合理的人在顧及所有情況後，應會預期該人會感到被冒犯、侮辱或威嚇。

2. 營造在性方面具敵意或威嚇性的環境

作出涉及性的行徑，而此行徑：

．不一定針對某一人；

．可自行或聯同其他人作出；及

．對另一人營造一個在性方面具敵意或威嚇性的環境。

平機會列出可能構成針對個人性騷擾的行為例子

．對同事作出不受歡迎的身體接觸或動作（例如：故意摩擦別人的身體、親吻、擁抱）。

．向同學提出不受歡迎的性要求。

．餐廳食客評論侍應的身材。

．學生不斷追問或影射老師的性生活。

．義工電郵一些使人反感並涉及性的資料給機構職員。

．用手機偷拍服務對象的胸部和私人部位。

以下行為可能構成營造在性方面具敵意環境的例子

．實習生與同事在公司大堂範圍內高談色情笑話。

．公司僱員在辦公室內瀏覽色情網站。

．學生在校園內使用不雅照片為電腦的桌面背景。

．義工在機構通訊群組內大談個人性生活。

鍾雪瑩引述一篇文化界記者或主編介紹《善男信女》的文章，並批評言論。（IG/@csy）

平機會指如受到性騷擾可以怎樣做？

．對騷擾者說「不」；

．記錄所有曾發生的事情，例如：事發的日期和時間、地點、騷擾者曾對你作出的行徑和你當時的反應及感受等等；

．若事情發生在工作間 / 校園，把事件告知你的僱主 / 學校；

．向平機會作出書面投訴或向區域法院提出法律訴訟程序；

．向警察尋求協助，如事件涉及刑事成分；

．向相關團體尋求協助。

袁澧林寫下近三千字道出入行以來曾多次遇過的性騷擾事件。（IG/@angela.yuen）

袁澧林文中提及遭男記者性騷擾，她憶述當時雖然有表明該記者的話非常不當，但訪問如常繼續。（IG/@angela.yuen）

袁澧林全文如下：