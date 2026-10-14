教宗患肺癌｜肺腺癌是甚麼？肺癌有何徵狀？香港首位致命癌症解構

梵蒂岡10月13日表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）證實患有腺癌（adenocarcinoma），屬肺癌中最常見的類型。在香港，肺癌是致命癌症的首位，2023年新症共有6111宗，佔本港癌症新症總數的16.1%，按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案，同年，肺癌導致3880人死亡，佔癌症死亡總數的26.1%。肺腺癌是甚麼？肺癌有甚麼徵狀？一文看清。



2026年10月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital）時與醫生握手，準備接受肺結節切除手術。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS）

71歲的良十四世在羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital）接受手術。據梵蒂岡先前表示，手術由醫院首席胸腔外科醫生主刀。梵蒂岡於當晚先發布簡短聲明稱，「手術在預期的時間範圍內，按計劃順利完成。」梵蒂岡其後再發布主刀醫生的醫療公告，確認教宗患有肺癌，並切除了右肺下葉。

2026年10月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital），準備接受肺結節切除手術。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS）

肺癌在香港發病情況為何？

．根據港府癌症網上資源中心資料，肺癌是香港最常見的癌症。2023年，肺癌新症共有6 111宗，佔本港癌症新症總數的16.1%，而男女宗數比例約為1.4比1。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案，而男性發病年齡中位數為70歲，女性為68歲。肺癌是本港致命癌症的首位。在2023年，肺癌導致3880人死亡，佔癌症死亡總數的26.1%。

肺癌是甚麼？

．肺癌是一種惡性腫瘤，通常於下呼吸道系統產生，如支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位

肺癌有甚麼徵狀？

．身體時常感到疲倦。

．食慾不振、體重下降。

．持續咳嗽。

．氣喘。

．痰中帶血。

．胸口疼痛，於咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛。

．若癌細胞已擴散，病人可能會出現頸部淋巴核腫脹，頸、面和手腫脹、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。

甚麼人較易患上肺癌？

肺癌的主要風險因素包括：

．吸煙，約九成的肺癌個案均與吸煙有關，而煙齡長並於年輕時已開始吸煙會增加患上肺癌的機會。

．年屆五十歲以上。

肺腺癌是甚麼？

．肺腺癌是最常見的肺癌種類，屬於「非小細胞肺癌（NSCLC）」的類型，約佔所有肺癌患者的一半。它通常從肺部比較外圍、負責分泌黏液的細胞開始病變，生長速度較慢，但仍可能擴散到身體其他部位，例如淋巴結、骨骼或腦部。

肺腺癌成因？

跟傳統與吸煙密切相關的肺癌（如鱗狀細胞癌）不同，肺腺癌不一定只出現在吸煙人士身上，不少從不吸煙的女性，特別是亞洲女性，也會患上肺腺癌。此與某些基因突變（例如 EGFR）有關。

肺腺癌徵狀有哪些？

肺腺癌早期徵狀通常不明顯，常被誤認為普通咳嗽或感冒，導致錯失最佳治療時機。

肺腺癌初期可能出現的症狀：

．持續咳嗽

．咳嗽帶血或血絲痰

．胸部不適或胸痛

．呼吸困難、氣促

．聲音嘶啞

．食慾下降、體重無故減輕

．疲倦、乏力