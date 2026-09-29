教宗良十四世反駁特朗普：AI安全問題並非假新聞

教宗良十四世（Pope Leo XIV）9月28日表示，對於AI人工智能可能毀滅世界的擔憂並非「假新聞」，應予以重視；這番言論顯然是反駁美國總統特朗普（Donald Trump），他上周在聯合國大會上表示，他認為有關AI對人類構成威脅的擔憂是一場「騙局」，稱無意加強監管。



教宗周一結束法國牧靈訪問，他在返回羅馬的專機上向記者表示：「我確實認為，許多人工智能專家和專業人士提出的擔憂應當受到重視。我不認為這是某些人所說的『假新聞』。」他還建議，可邀請來自政治、AI領域和社會組織的領袖探討AI發展。

良十四世於5月發表首份教宗通諭時，敦促加快制定AI監管和減慢發展步伐。他表示，梵蒂岡已收到許多人有意參加大範圍的討論，他相信未來會找到解決方案。

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約市聯合國總部舉辦的聯合國大會上發表演說。（Reuters）

這位美國教宗在任年多以內，一直警示AI風險，他還直接批評了那些主張不對該技術設置任何防護措施的科技公司高層。