不吸煙罹肺腺癌！30歲女咳嗽兩周確診晚期癌症　靠標靶藥成功控制

肺腺癌（Lung Adenocarcinoma）是肺癌中最常見的類型，且與基因突變密切相關。過往大眾普遍認為只有長期吸煙者才會患上肺癌，但臨床數據顯示，不少無吸煙史的年輕人同樣有機會確診晚期肺癌。醫學界提醒，肺腺癌早期症狀往往較為隱晦，常見的前期徵狀包括持續咳嗽超過兩周、呼吸急促、胸背隱痛、聲音嘶啞或不明原因體重下降，若出現上述徵狀應盡快求醫；即使確診時已屬第四期（晚期），只要能透過次世代基因檢測（NGS）找出驅動基因並使用對應標靶藥物，依然能有效控制病情並顯著提升存活率。



22歲醫科生從不吸煙 胸痛檢查竟已肺癌3期 預防定期體檢最重要！

肺腺癌（Lung Adenocarcinoma）是肺癌中最常見的類型，且與基因突變密切相關。（AI生成圖片）

30歲女咳嗽兩周確診肺腺癌四期

據台灣媒體《聯合新聞網》報道，當地一名從事科技業、無吸煙習慣的30歲女性，今年初因嚴重咳嗽及呼吸急促持續約兩周，於是到醫院求醫。女子當時的血氧飽和度降至89%（正常值為95%以上），經胸部X光檢查發現雙側肺部有廣泛性浸潤，腫瘤指數CA125亦偏高。醫療團隊在排除肺結核及卵巢癌轉移後，經肺部活組織切片檢查（Biopsy），確診為原發性肺腺癌第四期，而進一步基因檢測，證實其ALK基因重排呈陽性。

台灣一名從事科技業、無吸煙習慣的30歲女性，今年初因嚴重咳嗽及呼吸急促持續約兩周，經肺部活組織切片檢查（Biopsy）確診為原發性肺腺癌第四期。（AI生成圖片）

年輕無吸煙者的「隱形致癌密碼」

根據台灣衛生福利部國民健康署癌症防治指引及香港防癌會的癌症趨勢分析，在正常情況下，人體肺部的ALK基因處於「休眠」狀態，然而當染色體發生異位重排，ALK基因與其他基因（最常見為EML4）發生異常融合，便會宛如被強力開關強制啟動，不斷釋放異常訊號促使細胞失控分裂並轉化成腫瘤。這種突變在非吸煙或輕度吸煙的年輕女性中尤為常見，且具有「發病隱匿、惡性程度高、極易侵犯中樞神經發生腦轉移」等臨床特點。

根據衛生福利部國民健康署癌症防治指引及香港防癌會的癌症趨勢分析，正常情況下人體肺部的ALK基因處於「休眠」狀態。（AI生成圖片）

肺腺癌常見前期症狀：

1.持續性咳嗽與胸痛：咳嗽持續超過兩至三周未見好轉，甚至逐漸加劇，深呼吸或咳嗽時胸背出現鈍痛。

2.呼吸急促或喘氣：無劇烈運動下無故出現呼吸困難、喘氣或喉嚨發出哮鳴音。

3.痰中帶血或聲音嘶啞：咳嗽時吐出帶血絲/粉紅色痰液，或腫瘤壓迫神經導致聲音持續沙啞。

4.無故體重下降：未有減肥情況下出現食慾不振、持續疲倦及體重明顯減輕。

肺腺癌常見前期症狀包括持續性咳嗽與胸痛、呼吸急促或氣喘、痰中帶血或聲音嘶啞，以及無故體重驟降。（AI生成圖片）

預防及早期篩查手段：

1.定期進行低劑量電腦掃描（LDCT）：具肺癌家族病史、長期接觸二手煙、油煙或化學物質等高危人群，應定期接受LDCT檢查，這是目前證實能有效發現早期肺腺癌的篩查工具。

2.減少室內空氣污染物：保持廚房通風並使用抽油煙機，避免接觸二手煙、三手煙及裝修揮發性有機物（如甲醛）。

3.保持健康生活習慣：均衡飲食、規律作息並適量運動，以維護健全的免疫系統。