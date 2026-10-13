教宗良十四世13日入院　接受肺結節切除手術

梵蒂岡10月12日表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）定於13日入院接受手術，切除肺部發現的一處小腫塊。教宗12日仍行程繁忙，包括上午主持7場先前已安排好的會面，接見來自阿根廷、尼加拉瓜及美國的主教。



2026年10月12日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡會見一家慈善組織的成員。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS

71歲的良十四世於11日表示，這處腫塊是一個小結節，是在最近一次體檢中發現，屬於發現得早，目前情況良好。鑑於13日入院，教宗取消了當日到10月20日的所有公開活動。梵蒂岡表示，教宗預計需時一周左右休養。

路透社報道，教宗12日也在梵蒂岡會見了羅馬一家慈善團體的成員，在感謝他們的工作時，聲音洪亮清晰。

2026年10月12日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡會見一家慈善組織的成員。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS

報道指出，美國胸腔學會（American Thoracic Society，ATS）表示，總體而言，肺結節出現癌變的機率不到5%，但風險會隨著年齡、結節大小，以及吸煙等其他因素而增加。

報道並引述意大利的胸腔外科醫生稱，肺結節切除通常屬微創手術，有時會用到一種叫做胸腔鏡的細長攝影管。

良十四世2025年5月獲樞機團選為教宗，以教會領袖而言年紀相對輕，喜歡運動，包括網球，過往沒有健康問題傳出。他的前任教宗方濟各（Pope Francis）則在晚年日漸虛弱，88歲離世。