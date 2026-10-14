勞福局去年向1775位逾百歲長者發祝壽賀卡　派發量過去5年增近6成

本港人口不斷老化，勞工及福利局今日（14日）公布「百歲期頤之慶計劃」（即向年屆100歲的港人致送祝壽賀函和賀卡）的數據，揭年屆100歲長者人數屢創新高，由2021年的870人，升至2025年的1,583人，升幅約82%；整體百歲以上則升至去年1775人，較2021年增近六成。



勞福局局長孫玉菡指，若個別市民或團體提供相關百歲長者資料，將作出相應安排，又指特區政府已成立社會高齡化對策工作組，帶領各政策局制訂對策，以應對社會高齡化挑戰，惟現階段暫無計劃就超高齡長者開展專門的調研項目。



工聯會立法會議員黃國引述研究指，香港百歲長者人口已由2011年的1,890人，增加至2021年的11,575人，升幅超過5倍。（資料圖片）

工聯會黃國︰市民不知「百歲期頤之慶計劃」 成效不彰

工聯會立法會議員黃國今日在會議中引述研究發表提問，指香港百歲長者人口已由2011年的1,890人，增加至2021年的11,575人，升幅超過5倍，認為隨着香港百歲長者人數持續增加，特區政府應制訂針對性支援措施，又指目前當局推行的「百歲期頤之慶計劃」（即向年屆100歲的港人致送祝壽賀函和賀卡）宣傳和推廣不足，大部份市民甚至不知道該計劃，令其成效不彰。

勞工及福利局局長孫玉菡書面回應指，自2002年起，安老事務委員會每年均會邀請相關政府部門、長者服務機構及地區組織等，提名年屆百歲或以上的長者，隨後勞福局局長和安委會主席，將分別向該批年屆百歲的港人，致送祝壽賀函和賀卡，另外由他們105歲壽辰起也會繼續致賀，以表敬意。

百歲期頤之慶計劃揭100歲長者人數屢創新高 2025年升至1583人

根據勞福局提供的數據，「百歲期頤之慶計劃」近年發送的賀卡數量穩步上升，其中100歲長者類別中，由2021年的870人，升至2025年的1,583人，升幅約82%；105歲或以上長者類別則在2023年錄得近5年最高的639人，其後逐漸回落至2025年的192人。

不過，雖然105歲或以上長者人數有所下降，但兩類別的合計總人數仍然持續上升，由2021年的1,112人，升至2025年的1,775人，升幅約59.6%。

工聯會立法會議員黃國認為，隨着香港百歲長者人數持續增加，特區政府應制訂針對性支援措施。（資料圖片）

孫玉菡︰關愛隊透過探訪主動向有需要長者提供支援

孫玉菡又指，若個別市民或團體提名及提供相關長者資料，將作相應安排，局方會適時檢視祝壽賀函和賀卡的整體安排，繼續經由合適渠道加強宣傳，包括社署轄下各服務單位，以及由勞福局與安委會聯合推出的「長者學苑計劃」下成立的五區長者學苑聯網。

至於針對性支援措施方面，孫玉菡表示，為加強對長者和照顧者的支援，社署已於2025年4月起將「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」擴展至全港18區，關愛隊透過探訪和日常接觸，主動識別有需要的長者（包括百歲長者）及其照顧者，向他們送上關懷並提供適切支援，並將有需要人士轉介至相關社會福利服務單位跟進。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，社署已於2025年4月起將「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」擴展至全港18區。（資料圖片／夏家朗攝）

暫無計劃就超高齡長者開展專門的調研項目

此外，孫玉菡提到，特首李家超在2025年《施政報告》宣布成立社會高齡化對策工作組，由政務司副司長擔任組長，帶領各政策局制訂對策，以應對社會高齡化挑戰，工作組已在今年9月18日公布應對社會高齡化對策報告，從11個領域提出73項措施，包括由統計處加強收集有關長者人口的資料，為相關政策提供堅實的數據基礎。

孫玉菡並指，統計處近年透過主題住戶統計調查，收集有關香港長者人口的健康、安老照顧與社會聯繫等數據，勞福局及安委會將繼續密切留意長者的人口變化及服務需求，現階段暫無計劃就超高齡長者開展專門的調研項目。