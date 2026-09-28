白表出租未補價居屋、長者樓換樓計劃即日起可申請　資格一文看清

施政報告2025提出「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者，早前獲房委會資助房屋小組委員會通過。房委會今日（28日）宣布計劃即日起接受申請，可經網站及表格提交，最新版本的標準租約同日已生效。



至於房委會居屋長者樓換樓計劃，亦與今日起接受申請，須以紙本表格形式提交。兩項計劃申請資格、如何取得申請表、申請費等資訊，一文看清。



房委會宣布，「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者的先導計劃，今日（28日）起接受申請。圖為富榮花園。（資料圖片）

房委會宣布，「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者的先導計劃，今日（28日）起接受申請。圖為富榮花園。（資料圖片）

白表居屋免補價出租計劃以先導形式推出，名額共3,000個。擁有資助出售單位業權滿十年或以上的業主，在繳付出租准許費後，可將其未補價的單位出租予符合居屋白表資格的申請者。

參與計劃的未補價居屋單位業主，在於遞交申請表當日，須擁有該單位的業權滿十年或以上 ，以簽署單位的轉讓契約當日起計。而租戶則需符合最新一期居屋（即「居屋2025」）白表入息及資產限額申請資格；由申請日期之前的24個月起計，直至獲發「租客證書（白表）」當日，申請人並無擁有任何香港住宅物業。

簡介、申請須知及表格可在房協大坑龍濤苑的申請組辦事處或網上索取，申請可親身、經郵寄或在網上提交。申請人不論業主或租客，都需要繳交400元申請費。

業主證書申請表

租客證書申請表

房委會宣布，「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者的先導計劃，今日（28日）起接受申請。圖為太古康山花園。 （資料圖片）

至於「長者業主樓換樓先導計劃」擴展至房委會資助出售單位。合資格長者業主可在無須補價的情況下，於第二市場出售原有單位，並其後在第二市場購買一個實用面積較小或位處較偏遠地區的單位。

參加計劃的長者業主，除擁有未補價資助出售單位外，在出售單位前須向房協申請「交易許可證」並須符合三項資格，包括：所有業主及已登記家庭成員均年滿60歲；業主已擁有該資助出售單位的業權滿十年或以上；由申請日期之前的24個月起計，直至簽訂新購入資助出售單位的臨時買賣合約當日，業主及所有已登記家庭成員並無擁有任何其他香港住宅物業。

簡介、申請須知及表格可在房協大坑龍濤苑的申請組辦事處或網上索取，惟須親身或經郵寄提交。「交易許可證」申請費為500元；「可供出售證明書」 申請費為1,000元；「購買證」 申請費為900元。

「交易許可證」申請書

「可供出售證明書」申請書

「購買資格證明書」申請書