流感｜高危長者染病易有併發症　專家倡早接種季節性流感疫苗

據衞生防護中心資料，截至本月7日，本港有770宗嚴重流感個案，當中629宗為65歲或以上長者，佔整體逾8成，當中77%、即487名長者染病後離世。有學者及專家指，流感大幅提升長者出現併發症的危機，增加長者心肌梗塞及中風的風險超過6倍，呼籲長者盡早接種季節性流感疫苗，減低重症、住院及死亡風險。



香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅（左一）、香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華（左二）及香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩（左三），呼籲高危人士及65歲以上長者於流感高峰期前盡早注射疫苗，包括重組流感疫苗。（受訪者提供）

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，流感病毒不單只影響呼吸系統；不少長者同時患有心血管疾病、糖尿病或癌症等，屬於高危群組，一旦染上流感，原有疾病有可能在短時間內急劇惡化。

孔繁毅指，患有心臟病、糖尿病、癌症或曾經中風等長期疾病的長者，患一次流感感染足以打亂日常生活、要住院甚至失去生命，接種疫苗預防流感，可以減低長者重症和死亡風險，亦屬慢性疾病管理重要一環。

香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩也引述一項針對65歲或以上長者進行的香港研究，該研究指出接種加強型流感疫苗後，其體內中和抗體水平顯著提升近3至4.7倍，並可為甲型流感（H3N2）提供更全面及有效保護。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華指出，香港目前使用的三價流感疫苗，主要包括注射式滅活疫苗、噴鼻式減活疫苗，以及注射式重組疫苗，三者安全性相若，但噴鼻式減活疫苗不適用於長者，又說重組疫苗抗原量比滅活疫苗高出3倍，長者接種重組疫苗後，可產生較高抗體及保護力。

蘇曜華也提醒，季節性流感病毒株不斷改變，每年流感疫苗成分會隨之更新，長者每年要接種流感疫苗，才能加強保護。長者選擇疫苗時，可向醫生、藥劑師或地區康健中心醫護查詢。他也建議以科學數據為基礎，為65歲以上長者優先接種重組流感疫苗。