心胸肺外科醫生崔永雄切淋巴結判錯位　專業失德罪成判除牌獲緩刑

心胸肺外科醫生崔永雄涉於2021年為女病人陳麗莉（CHAN Lai Lee的音譯）進行淋巴結切除手術期間，錯誤判斷淋巴結位置，導致左側膈神經受損。醫委會研訊小組今日（14日）就個案展開聆訊，指被告未有對該病人妥善履行專業責任，被告承認控罪，並就事件向病人致歉。研訊小組最終裁定崔永雄專業失德罪名成立，判除牌6個月、緩刑24個月。



病人有乳腺癌病史 10年後復發經轉介至被告

案情指出，事發於2021年，當時56歲的女病人陳麗莉（CHAN Lai Lee的音譯）有左乳乳腺癌病史，曾於 2011 年 4 月接受左乳房及淋巴結切除手術，其後接受化療及電療。至2021年3月，她在伊利沙伯醫院進行斷層掃描，顯示其左側內乳出現一個新的淋巴結，懷疑為轉移性淋巴結。醫院腫瘤科將病人轉介至心胸肺外科，以考慮進行切除手術。

病人亦於2021年4月前往聖德肋撒醫院諮詢腫瘤科醫生，基於此前有電療病史，進一步的放射治療可能會造成更大傷害，因此將病人轉介至被告、即心胸肺外科醫生崔永雄。

錯誤判斷淋巴結位置 手術過程曾大量出血

同年6月，被告為病人進行左側胸腔鏡微創手術，嘗試切除淋巴結。惟淋巴結位於左內乳動脈旁，動手術過程中曾大量出血，雖然最終能成功止血，卻未將淋巴結移除。病人在術後6天及同年10月，因呼吸急促和胸痛，兩度前往急症室求診，經電腦斷層肺動脈造影發現，左側橫膈膜升高，肺容量顯著減少，遂在2022年向醫委會提出投訴。

研訊小組：已低於香港註冊醫生專業水平 裁定專業失當 除牌6個月、緩刑24個月

研訊小組主席霍泰輝教授在研訊中表示，被告在手術期間未能識別病人病變淋巴結的正確位置，在左側胸腔高處的錯誤位置進行淋巴結移除，導致病人的左側膈神經受損、術中過量失血，導致左側膈肌癱瘓及呼吸急促。他又指，被告在本案中行為，已低於香港註冊執業醫生應有的專業水平。

研訊小組裁定崔永雄專業失當罪名成立，但考慮到被告過往的紀律紀錄良好，事件發生後，亦有採取補救措施，包括參與風險管理課程、投放更多時間細閱影像掃描等，以防止類似事件再次發生，故最終裁定被告除牌6個月、緩刑24個月。