骨科醫生冼卓鏗被控無妥善處理病人醫療紀錄　醫委會裁罪名不成立

骨科醫生冼卓鏗被投訴未有為其手術病人妥善記載醫療紀錄，缺乏脊椎疾病史、進行手術的臨床原因以及與病人討論手術風險的記載。醫委會研訊小組今日（22日）表示，沒有實質證據證明相關控罪，外加病人手術同意書及磁力共振報告中有相關資訊，裁定冼卓鏗罪名不成立。



骨科醫生冼卓鏗（右後）及其代表團隊。（任葆穎攝）

案情指，病人邱成強（音譯）腰痛超過一年，在2020年4月27日首次向涉事醫生冼卓鏗求醫，同年5月20日接受腰椎L4/5節的椎板切除及經椎間孔腰椎融合手術，過程順利。病人於2024年向醫委會投訴，冼卓鏗沒有妥善記載其醫療紀錄。

控罪指，涉事醫生冼卓鏗被指於2020年4至8月期間，未有妥善記載其醫療記錄，包括（一）未有充分記錄病人的脊椎疾病史、脊椎身體檢查結果、進行L4/5椎板切除術的相關診斷影像資料； （二）未有記錄進行手術的臨床原因，包括有否考慮手術或對病人其他腰椎節段有退化性的改變、或出現頸椎狀況；（三）沒有記錄與病人討論手術風險和好處、以及其他替代方案。控罪指，就所指控的事實，無論是單獨還是綜合而言，都構成專業不當。

醫委會秘書處代表大律師高麗盈表示，比對病歷與被告證人陳述書，病歷顯然不完整。被告的證人供詞稱，病人曾指，於2019年，即接受手術前約一年，分別在東區醫院及威爾斯親王醫院接受治療，持續超過一年但效果不佳。他亦曾服用止痛藥超過一年，不過被告未有將相關資訊記載於病歷。

病人術後發現頸椎脊髓病變 指控術前評估未發現

控方傳召專家證人郭醫生出庭作供。郭的證人供辭時提到，病人在8月、即手術後發現有頸椎脊髓病變的臨床徵象。由於脊髓病變是一種慢性疾病，故在手術前的評估應該發現得到。不過，手術前的醫療紀錄未有提及該病。

郭指出，病人的磁力共振（MRI）報告顯示，其L2/L3等其他椎節亦出現退化，惟醫療記錄未充份解釋，為何排除其他椎節而僅做L4/L5節手術。他指，當其他非入侵性治療包括服藥等無效時，手術才會被考慮作治療方案，但其報告中未有提到其他非入侵性治療的選項。郭形容該份醫療紀錄「not Ideal（不完美）」，令到其他人未能理解施行手術的原因。

他又指，病人有長期脊椎狹窄症的病史，必須向病人具體講述可能出現的神經系統併發症、以及因病情以致恢復期延長的風險，並記載於醫療報告中。他同意在繁忙期間無可避免要做簡短紀錄，但應在另一日予以補充。

控辯雙方專家證人同意施行手術恰當

辯方代表大律師羅蔚山則指，今次控罪涉及紀錄的完整性，控方亦非指控涉事醫生治療不當，控辯雙方專家證人均同意就L4/5節進行手術是恰當的。辯方亦一度質疑，控方未在案情中具體列出涉事醫生遺漏甚麼病歷資訊，又質疑引述的證據由辯方提出，而非建基於秘書處的證據上，對辯方構成不公。研訊小組主席霍泰輝回應指，研訊小組裁決時會作出考慮。

辯方代表又說，無資料證明被告知悉病人以前的脊椎情況，認為被告在此情況下無須記錄。她又表示，磁力共振報告亦屬於醫療紀錄，認為醫生無需就磁力共振報告再用手寫相關資訊。另外，被告曾在病人進行磁力共振報告後，於臨床紀錄中寫「MRI顯示L4/5嚴重狹窄，其他節段輕微狹窄」，已解釋為何只針對該節段進行手術。至於無記錄與病人討論手術風險和好處，辯方指相關事宜已記錄於病人簽署的手術同意書中。

骨科醫生冼卓鏗。（林子慰攝）

研訊小組在判詞指出，控方沒有實質證據證明被告沒妥善記錄病人醫療紀錄，並接納辯方證供，裁定被告3項罪名均不成立。小組指，控方專家證人批評醫療紀錄「not Ideal（不完美）」，惟沒有列舉評分標準，認為專家證人對醫療紀錄的標準或較正常高。

研訊小組主席為中大醫學院前院長霍泰輝，成員包括港大微生物學系名譽助理教授龍振邦、大律師王洛媛、香港病人政策連線主席林志釉、精神科醫生林翠華，法律顧問為吳焯軍。