女KOL受訪稱任柬埔寨園區荷官　陸偉雄拆解法律風險　斥教壞細路

自稱曾在東南亞國家賭場任職荷官的KOL「樂童」，接受本地傳媒訪問，稱曾於柬埔寨「園區」的線上賭場工作，收入豐厚。訪問被斥「詐騙園區廣告雜誌」，之後下架。樂童回應稱受邀訪問不涉金錢，為免被「帶風向」及遭斷章取義，不會再受訪。聯合國報告指，非法線上博彩平台不僅是巨額黑金的洗錢樞紐，更是犯罪集團誘騙與控制青年勞動力的關鍵入口。本港多個執法部門亦曾發出防騙呼籲，提醒公眾勿輕信社交平台上的東南亞賭場招聘。

執業大律師陸偉雄接受《香港01》電話訪問時表示，即使受訪者不再參與非法賭博活動，只要她身在香港作出推廣行為，便可能觸犯法律，但仍有待執法者查明其意圖。至於刊登相關報道的傳媒是否違法，他認為仍有爭辯空間，但作為新聞工作者，更應知悉選材對社會的影響，「我講得白啲，你教壞咗細路，令人鋌而走險」。



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樂童自稱曾於柬埔寨「園區」的賭場任職荷官，拍片於社交平台分享經歷。（樂童Instagram影片截圖）

樂童在報道中自稱曾任網上百家樂荷官及她如何吸引賭客多下注。陸偉雄指，所有關於賭博的事宜，在香港均受第148章《賭博條例》監管，其中第16A及16B條主要涵蓋賭博營運處所或地方的推廣，以及便利收受賭注等行為，而法例清楚說明，有關賭注是只能由在香港境外的人作出的，或是由在香港境外的人作出的。

換言之，非法賭博活動、參與此活動的賭客，及作推廣，只要處於境外，香港的《賭博條例》便不適用。反之，即使受訪者不再參與相關活動，只要她身在香港作出推廣或便利非法賭博業務的行為，便可能觸犯法律。陸偉雄強調，在港作刑事檢控，要做到毫無合理疑點，舉證標準相當高，並需要確保行為及意圖兩者並存。執法者若跟進事件，會調查受訪者有無收受利益，以及報館撰寫該報道的原因等，以蒐集足夠的環境證供提控。

問到受訪者及涉事傳媒是否違法，陸偉雄指需要確保行為及意圖兩者並存。（資料圖片/湯致遠攝）

陸偉雄表示，條列並無列明「推廣」及「便利」的法律定義，因此報道是否觸犯相關條例仍有爭辯空間。如該篇報道的目的純粹分享受訪者在外地生活，則可擁有一個「看似合法」的目的作抗辯理由，惟仍有待法庭審理。

「我哋好難話傳媒呢個名詞就當係一個免死金牌咁，」他指出，法庭會考慮各種因素，如報館的認受性、報道的用詞等，以判斷文章是否「掛羊頭賣狗肉」。如有人聲稱經營網台或報館，刊登表面為報道，實際是推廣非法賭博，便不會被視之為「真誠地報導新聞」或單純的個案分享，有可能被提控。

陸偉雄認為，記者肩負面向大眾的責任，應知悉選材對社會的影響。（資料圖片/湯致遠攝）

陸偉雄不諱言指，報道中不乏表達賺高薪、賺快錢的內容，「我講得白啲，你教壞咗細路，令人鋌而走險，走去外地。其實係身陷險境，你同KK園無分別㗎，我覺得係教壞咗人去用呢個方法賺錢。」

他補充道：「KK園只係一個泛稱，呢個世界上有好多其他地方，都會呢啲對生命有危險嘅嘢，去到一個地方原來咁隱蔽式嘅、係開賭嘅，你仲鼓勵人哋過去可以賺到快錢嘅，賺到成六倍人工嘅，呢個訊息，我唔覺得值得鼓勵喎。」

樂童的社交平台帳號自稱是「游走8國派牌嘅荷官」，分享任職海外賭場荷官的經歷。

樂童曾於影片中，分享一名「喺KK園區工作嘅姊妹」任職「正規線上荷官」的經歷。（樂童Instagram影片截圖）

聯合國：2025年亞太區網騙損失1141億美元

事實上，「正規線上荷官」大機會是跨國犯罪集團掩飾人口販運與洗錢的糖衣包裝。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 2026年7月發布的《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》報告，東南亞的地下犯罪經濟，已從零散幫派，進化為高度一體化的「特許經營」犯罪生態。

報告指出，非法線上博彩平台不僅是巨額黑金的洗錢樞紐，更是犯罪集團誘騙與控制青年勞動力的關鍵入口。單是2025年，東亞、東南亞、澳洲與新西蘭受各類網絡詐騙造成的年度損失估計高達883億至1,141億美元。許多求職者初期被以「高薪直播、自由荷官」等包裝誘騙至柬埔寨或緬甸，抵達封閉園區後旋即遭沒收證件、強迫從事跨境電騙，甚至淪為債務奴役的轉賣對象。

港府屢發防騙呼籲 勿輕信東南亞賭場招聘

香港保安局、警務處及入境處多次召開記者會並發出防騙呼籲，提醒求職者切勿輕信社交平台上包裝為「免經驗、高薪低門檻、包機票食宿」的東南亞賭場推廣、後勤客服或科技公司招聘。

根據香港法例第148章《賭博條例》第16B條（推廣或便利收受賭注等），任何人明知而推廣或便利收受賭注，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。

警方多次強調，即使該博彩平台在當地聲稱持有牌照或「合法註冊」，只要在香港境內推廣、招攬他人參與未獲香港特許的非法博彩，或作為中介引流，均屬違法。

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