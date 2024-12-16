電騙營死灰復燃｜港男受走私黃金引誘到緬甸　親述逃離最黑暗園區

港人被誘騙到緬甸等東南亞國家後，遭人口販賣、禁錮，被迫從事電訊詐騙的情況近日死灰復燃。《香港01》先後接觸到兩名香港人，分別在9月和10月被誘騙到緬甸東南部的苗瓦迪（Myawaddy）的山區「交克園區」，被指比「KK園區」更黑暗的詐騙營。其中約30歲的港男Andy（化名），因誤信到泰國走私黃金的偏門快錢工作，而要經歷一個月被體罰、被打的黑暗歲月，家屬花費約40萬港元贖金才獲救回港。

Andy說至少七名香港人和過百名台灣人受困「交克園區」，有同被禁錮的台灣商演歌手被毒打至滿地血迹，他離開時福建籍的園區老闆警告他將交贖金「賠付」的最後一人。在東南亞長期從事救援行動的阿龍稱，接獲多位求助者受困該處，但園區不願再放人。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

約30歲港男Andy（化名），受走私黃金高薪工作引誘，被人口販賣到緬甸交克園區，被非法禁錮和毒打，家人交贖金後才能回港。（周令知攝）

明知「撈偏門」走私黃金有危險

「Facebook看到有人說去泰國『拖黃金』，回來香港就有八萬元，就相信了。」約30歲港男Andy（化名），說之前工作不穩定，想賺快錢，明知「撈偏門」有危險，仍願意放手一搏，去泰國一試，亦告知家人，約定若在某一個日子後失去聯絡，則表示有危險，最後一語成讖。

Andy從香港飛往曼谷後，上了「僱主」安排的車，他看到司機導航去泰國西部、泰緬邊境的湄索（Mae Sot），已有擔心。「看新聞都知湄索是個什麼地方，自己都『十五十六』，覺得可以搏一搏。

Andy前往泰國邊境城市湄索（Mae Sot）時，有拍攝到部份照片和影片。（Andy提供）

帶刀緬甸人從山路衝出

但當車駛到山路後，突然多名拿刀的緬甸人從樹林衝出將他捉住，「那一刻你不敢反抗，被抓上船後就過了對面河，人已經在緬甸。」Andy仍想着黃金，直至見到園區的福建籍老闆人「五哥」。對方問他「知道要來做什麼的吧？」Andy問是否要做電訊詐騙，對方回應知道就可以了，這時Andy的「黃金夢」才熄滅。

Andy說公司名為「勝天集團」，約200多人，75%是台灣人，20%為台灣人，香港人共七人。許多人都跟他一樣誤信「去泰國拖黃金」而被誘騙，還有人被勸說「來泰國開公司貸款」、「去泰國旅遊」等名義被騙來。到達電騙園區後，他們會向家人用手機「報平安」內容是「我找了一份工作，短期內不會回來」，而後手機等通訊設備都被沒收，開始「工作」。

Andy從緬甸獲救回港後接受訪問，希望不要有更多人被高薪工作誘騙。（周令知攝）

「殺豬盤」客戶為美國人

Andy在緬甸被迫要做「殺豬盤」電訊詐騙，先從Instagram、小紅書等平台上「偷相」，再寫劇本設定人物背景。園區詐騙的目標「客戶」是美國人，因此要通宵工作，每日上班15個小時。他的業績用泰達幣USDT，即美元等值加密貨幣計算，一年內要至少騙到50萬USDT，即約390萬港元。

Andy說，園區要求業績達到50萬泰達幣，或工作一年半才可以走，但他說同事之間都心知肚明，沒那麼容易離開，業績達標騙到這麼多錢就更難走。

▼交克園區內部▼



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受盡體罰捱打 憂客死異鄉

在園區一個多月中，Andy受盡體罰，深蹲、背水桶紮馬步、青蛙跳，有人甚至被迫脫光衣服睡在滾燙的地面，開發不夠新客戶、騙不夠錢更要捱打。「我有想過反抗，聽過他們說打死過人，我就想我死了怎麼辦，客死異鄉很慘。」

Andy不敢在園區內拍照，《香港01》今年9月訪問另一名從「交克園區」逃離的港人Calvin（化名），他曾提供園區內的照片和影片，可見園內設施簡陋。

在泰國失蹤的台中38歲商演歌手「康岳」，同Andy一樣被禁錮在「交克園區」。（康岳facebook）

台灣商演歌手「康岳」被打 滿地血迹

在泰國失蹤的台中38歲商演歌手「康岳」，同Andy一樣被禁錮在「交克園區」，Andy曾目睹他被毆打，「他應該聊天記錄未刪除得及，當場被人抓到，在辦公室打得很慘。我們看到他被人用手銬扣走去黑房，看到地上還有血迹。」

有曾在黑房的人看到康岳雙手被銬，向Andy轉述他精神失常，「一下望左，一下望右傻笑，一直說家裡人籌夠錢就會放他走了」，後來就沒有他的消息了。

Andy家姐得知弟弟身處緬甸後，立即在香港報警，並向不同的義工和救援組織求助。（周令知攝）

家人求助救援組織

Andy一進入園區手提電話就被沒收，電腦都被監控，他以私訊與家人聯絡，用暗號溝通求救。另一邊廂，家人亦四處求助。

「警察說只可以幫我弟弟登記一下，他是失蹤人口。香港警方其實他有沒有特別可以幫到什麼。」得悉Andy在緬甸被禁錮後，他的家姐立即在香港報警，並向不同的義工和救援組織求助。她說有些聲稱要先收錢再想辦法，有些就希望不要交贖金以免助長人口販賣。

最後她聯絡到曾經在9月協助斡旋救出港人離開「交克園區」的內地人阿龍幫助，支付約40萬港元的贖金後成功救出弟弟。阿龍說有與內地公安協調，與詐騙園區方面溝通。「爸爸媽媽都已經病到⋯⋯媽媽又進了醫院，最後我們真的籌錢。」

Andy獲救後回到泰國湄索（Mae Sot）機場。（受訪者提供）

先去「KK園區」中轉

Andy得悉家人已交贖金後，在園區焦急等待，兩日又兩日，最後兩個多星期後才獲釋，但過程亦一波三折。他被軍人帶走後，先被帶另一個鎮的「KK園區」。那裏早已臭名昭著，「一個軍人載我們去KK園，我心想是否被老闆賣了我來這個園區呢?」Andy看到「KK醫院」等招牌，以為迎來的並非自由，而是另一個地獄。

他逗留一晚後，KK園區安排一名司機載他到山上的一個軍人的哨站，繞過山路後，再在軍人的安排下坐船偷渡回泰國湄索，再逗留多一晚後，他經曼谷飛回香港。

Andy獲救後，拍攝了一段影片給家人，「我現在安全去了第二個地方，救我那個人那裏，我明天就回到來了。」Andy在片中面容憔悴，與記者面對面訪問他樣子有很大分別。

Andy回港後，感受到原來家人很關心和愛惜他。（周令知攝）

在緬甸只是一件貨物

直至Andy的飛機降落到香港，他與家人懸着的心才安定下來。

Andy說他小時候常打架，很懶、不喜歡上班，只喜歡玩，認識的人生活圈子不好，常接觸偏門東西，才會相信走私黃金賺快錢的工作。回到香港後，他感受到原來家人很關心和愛惜他，「在緬甸最大感受，是在那裏你什麼都不是，只是一件貨物。我想看到新聞的人，不要輕易相信世界上沒那麼容易賺的錢，不想再有人被騙過去。」

緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

死灰復燃

保安局局長鄧炳強於12月3日，出席立法會保安事務委員會會議時指，自今年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家禁錮，從事非法工作的情況有死灰復燃迹象，執法部門陸續收到零星求助個案，今年截至11月25日，執法部門一共接獲23宗涉及港人在東南亞國家，聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中11人已經回港，餘下12宗個案的人身自由報稱受到限制，但仍然安全。

保安局指高度重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案，並已於2022年8月成立專責小組，協調入境處、警務處等相關執法部門跟進、提供一切可行協助。執法部門於2022年共收到46名港人的求助個案，所有求助人已確認安全，當中43名已回港及3名無需要進一步協助及跟進。

保安局局長鄧炳強指，自今年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家禁錮，從事非法工作的情況有死灰復燃。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

鄧炳強：全是自願、無人旅行途中被擄走

鄧炳強指，非法禁錮回來的有不同情況，有部份給了贖金後就能離開，有些無講原因，但他指從未發生旅行途中被擄走的情況，「有一樣很清楚，這些人基本上都是自願去，騙去做正經工，之後被騙、非法禁錮做這些工作，沒有一個人在逛街時被捉走，有些謠傳是去旅行途中被捉，這些情況是沒有發生過。」

港人Andy（化名）2024年10月被誘騙到緬甸東南部苗瓦迪（妙瓦底）的「交克園區」。（香港01製圖）

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