粵艇南下｜陳美寶稱有對內地船長進行考核　近300人已獲取資格

「粵艇南下」周五（16日）首航，首階段開放內地遊艇配額來港。運輸及物流局局長陳美寶今日（13日）表示，海事處與廣東海事局正緊密聯繫做好準備，而自今年6月起，當局已展開內地船長對本港水域知識的培訓及考核，至今已有近300名內地船長順利通過考核。



運物局局長陳美寶表示，「粵艇南下」的首航儀式將於10月16日舉行。（運輸及物流局網頁）

陳美寶指，就「粵艇南下」計劃，海事處正與廣東海事局密切溝通及聯繫，為首航做好準備，亦已構建實時遊艇動態監察系統及一站式電子業務系統，方便來港遊艇辦理申請、登記、泊位安排及人員入境手續。訪港粵艇除可使用遊艇泊位設施外，亦可在本港5個錨泊區停泊。她又指，已有近300名內地船長順利通過考核。

海事處將在遊艇經常出現地方加強巡邏

針對海上安全問題，陳美寶強調當局一向重視海上安全，除了向南下船長提供本港水域的提示與資訊外，海事處亦已作好準備，將在遊艇經常出現的地方加強巡邏。同時，當局會與本地維修、補給及船務代理等業界保持密切溝通，一方面做足配套，另一方面亦為本港相關行業帶來更多商機。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／董素琛攝）

新皇崗口岸昨日（12日）正式啟用，陳美寶表示首日整體運作暢順，出入境及公共交通接駁均符合預期，首日人流錄得約4萬人次。新口岸採用「合作查驗、一次放行」通關模式，過境時間由以往約20至30分鐘大幅縮短至約5分鐘。

陳美寶又表示，已預先部署高人流及車流的預案，以應對將到來的周末及重陽節長假期，運輸署緊急事故交通協調中心將實行24小時運作，並透過現場監測器實時掌握車流及人流以作分流。此外，本港與深圳市口岸辦已建立通報機制，若遇上極端天氣或突發交通事故，會即時發放訊息，方便旅客選擇其他口岸過關。

2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，口岸不設非的士車隊網約車上落客區，亦無私家車上落客位。（資料圖片／夏家朗攝）

談及網約車與的士安排，陳美寶強調新口岸的點對點交通安排與其他口岸一致，無常規配額或許可證的私家車不可進入口岸範圍接客。當局已在現場設置市區及新界的士候客區與緩衝區，並與預約的士車隊營辦商在系統上作出配合，確保旅客有序乘車。