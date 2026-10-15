內地自媒體引傳言指李嘉誠逝世　長實：絕無其事　譴責揑造假新聞

現年98歲的長實和黃系創辦人及資深顧問李嘉誠自退休後，甚少公開露面，其最新一張露面照於今年5月發布，公布策劃新一輪「愛能助」醫療計劃。有內地自媒體引述傳言指李嘉誠逝世，長實今發聲明稱「絕無其事」，並指對有關自媒體嘩眾取𠖥、別有用心揑造假新聞予以強烈譴責。



長實和黃系資深顧問李嘉誠最新一張相片。相片拍攝於5月18日、基金會於5月20日正式發布新聞稿。(李嘉誠基金會圖片)

有內地自媒體引述傳言指李嘉誠逝世。長實今午發聲明稱「絕無其事」，並指新浪財經官方賬號轉載內地自媒體訛稱香港大公報報道李嘉誠逝世，對有關自媒體嘩眾取𠖥、別有用心揑造假新聞予以強烈譴責。

長實聲明也指，對媒體未經證實即轉載假新聞深表失望，呼籲媒體及各界人士，在作出新聞報道或轉載前，務必確認相關內容的真確性。

李嘉誠自退休後，甚少公開露面，其最新一張露面照於今年5月20日發布，公布新一輪「愛能助」醫療計劃納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療。 從該相片可見，李嘉誠精神飽滿，狀態不錯，在藍天白雲下，於太平山頂駕駛電動代步車。