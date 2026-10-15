幼稚園概覽｜新學年少約40校　部份書簿費加價　有雜費一年逾萬元

教育局今日公布新一份《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》，載列全港約930間幼稚園資料，對比上一學年刊載數目，減少約40間。部份幼稚園有上調雜費，價錢亦相對貴，當中有幼稚園連同書簿、校服費等雜費，合計可達約1萬元。



新學年全港有約930間幼稚園。(資料圖片)

連課本作業書簿費 有學校至少加近1倍

《概覽》載列全港約930所幼稚園的基本資料，包括在26/27學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單、核准學費、報名費、註冊費及入學申請資料等。

部份幼稚園雜費有加價，整體收費亦較高。位於觀塘的晶晶幼稚園（順利分校），茶點費為3300元，較去年加100元；課本及作業等書簿費維持不變，連同冬夏季校服、文具、書包等，整體雜費介乎9814元至10269元。

至於沙田真理浸信會榮光幼兒園，茶點費維持3780元，書簿費則有加價，介乎2383元至2811元，較去年1,243元至2,685元為多，即最少加費約9成。整體雜費最高收費7677元。位於屯門雅麗斯英文幼稚園書簿費同樣加價，最新收費3828元，較去年增逾5成。

部份幼稚園最新雜費 地區 學校 茶點 書簿費 整體雜費 觀塘 晶晶幼稚園（順利分校） $3300 $4620- $5056 $9814- $10269 沙田 真理浸信會榮光幼兒園 $3780 $2383- $2811 $6926.5- $7677 屯門 雅麗斯英文幼稚園 $2100 $3828 $6825 小西灣 嶺南幼稚園（小西灣） $1900 $660 $3391- $3500 資源來源：教育局《幼稚園概覽》

《概覽》會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費（如適用）的詳情。所有參加計劃的幼稚園亦須同時在《概覽》公開主要開支範圍的支出比例。《概覽》亦會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。