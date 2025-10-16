幼稚園概覽出爐｜新學年少約20間學校　有幼稚園一年雜費逾萬元

教育局今日（16日）公布新一年《幼稚園概覽》，25/26學年全港有約970間幼稚園的，比去年減少約20間。部份幼稚園的雜費較昂貴，其中有幼稚園一年書薄費介乎4,620元至5,056元，每年雜費可高達1,0169元。



教育局今日（16日）公布新一年《幼稚園概覽》，25/26學年全港有約970間幼稚園的，比去年減少20間。（資料圖片）

《幼稚園概覽》提供全港幼稚園基本資料，供家長查閱核准收費如學費及膳食費。根據新一份概覽，部份學校去年收取的雜費超過7000元。以參與幼稚園教育計劃的觀塘晶晶幼稚園（順利分校）為例，每年茶點費達3,200元，書薄費介乎4,620元至5,056元。連同校服等，每年雜費最高可達1,0169元，最低也需9,714元。

至於沙田真理浸信會榮光幼兒園，一年茶點費達3,780元，書薄費介乎1,243元至2,685元，每年雜費最高可達7,481元。屯門天后中英文幼稚園，每年茶點費達1,120元，書薄費達2,929元，另設729元文具費和1,160元一套的寢具費用，每年雜費可達7,138元。

位於屯門的雅麗斯英文幼稚園，茶點收費為一年2,040元，課本、練習簿和作業等一年收費達3,731，連同校服等，整體雜費最高可達6,738元。嶺南幼稚園（小西灣），每年茶點費1,900元，書薄費達660元，每年雜費可達4,211元。

教育局表示，如幼稚園已參加計劃，《概覽》會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費（如適用）的詳情。所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素。《概覽》會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。