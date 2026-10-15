嶺大取消本科生IELTS英文試畢業要求　校方：旨在善用教學資源

嶺南大學自2017/18學年起，要求學生必須在「國際英語水平測試」（IELTS）取得6.5分總分方可畢業。嶺大教務會近日通過取消上述要求，只須完成校內語文課程，即可畢業，並向學生發電郵通知。有關消息其後傳至網上，引起不少討論。



嶺大發新聞稿指，優化相關要求，旨在進一步善用教學資源，加強對學生的英語學習支援，並透過持續的課堂學習及訓練，提升學生在不同學習及專業情境下運用英語的能力。

翻查資料，嶺大為八大當中唯一以校外試成績作畢業要求的大學，實施以來一直遭學生反對，有學生更曾成立關注組爭取取消。前年8月，3名內地生涉嫌「請槍」代考該試並提交成績，遭校方揭發，其後被判監。



嶺南大學宣布取消本科生「國際英語水平測試」（IELTS）畢業要求。

嶺大教務處周二（13日）向學生發電郵，宣布取消本科生「國際英語水平測試」（IELTS）畢業要求。

嶺大教務處周二（13日）向學生發電郵，指教務會已於周一（12日）通過修改自2017 年起實施的「英文語言畢業要求」，即日起正式生效。新要求下，學生只須完成一系列的英語提升課程（English Language Enhancement）課程，即可畢業。該課程會按學生入學時的英語水平分組，涵蓋大學的英語必修課程、英語選修課，以及與學科相關的英語專業溝通課程。

嶺大發新聞稿指，大學一直重視學生的英語能力，並會定期檢視及優化大學的英語必修課程和畢業要求，確保教學安排切合學生的學習需要，保證他們在大學期間能持續提升英語水平，為畢業後升學及投身職場做好準備。

嶺大又指，優化相關要求，旨在進一步善用教學資源，加強對學生的英語學習支援，並透過持續的課堂學習及訓練，提升學生在不同學習及專業情境下運用英語的能力。嶺大自8年前起推行英語畢業要求以來，所有畢業生都符合英語畢業要求。

有嶺大內地生曾4次應考托福試（TOEFL）均不合格，在柬埔寨「請槍」找人代考，早前被判監。（資料圖片／陳曉欣攝）

翻查資料，該畢業要求自2017/18學年實施，源於2016年大學教資會轄下質素保證局發表報告，稱僱主對嶺大畢業生的英語能力評分低，促請校方推行入學和畢業的嚴格英語能力水平測試。

惟要求推行以來，一直遭到不少學生反對，曾有學生成立「嶺南IELTS畢業要求關注組」，要求取消。前校長鄭國漢則曾在校長學生論壇中，表明拒絕下調畢業要求，並稱「讀咗大學兩年，你只要努力，就應該毫無問題可以攞到6.5分。」

2024年8月，3名內地生涉嫌「請槍」代考IELTS及托福試（TOEFL）並提交成績，遭校方揭發，其中兩人早前被判監3個月。