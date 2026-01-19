嶺大內地生4考英文試「肥佬」　柬埔寨聘人代考TOEFL　認罪候懲

嶺南大學內地女生，4度應考國際英文水平試均「肥佬」，她聽聞柬埔寨試場較易得分，便前赴當地並以300美元「請槍」代考TOEFL（托福）。內地女今（19日）於屯門裁判法院承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪，辯方求情指被告到柬埔寨後應考當日因病才找人代考，強調她享往香港的教育。裁判官覃有方卻稱，若被告嚮往香港教育，須知道香港學生的誠信和責任感非常之強，但被告被大學查問時仍繼續欺騙，罪加一等，現先把案押後至2月2日，索取社會服務令報告才判刑，又籲被告：「認真反思吓你做嘅嘢有幾錯。」



女被告黃鑫怡（22歲，學生）操普通話應訊，承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪，指她於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業，並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

女被告黃鑫怡4度考國際英文試均不合格，認以300美元在柬埔寨「請槍」找人代考。(陳曉欣攝)

被告4度應考不合格

辯方求情指，被告很嚮往香港教育。她努力完成嶺大的課程，大學畢業要求之一為托福或雅思英文試合格，被告4度應考均不合格，她聽聞柬埔寨試場較易取分後，遠赴當地考試，當天卻身體抱恙焦急不已，最終採納一個「完全唔識嘅人」提議，一時錯判下付對方了300美元代考。

被告稱想以身說法 望判社會服務

辯方指，被告願意承擔後果，她因代考已被大學罰她履行了108小時服務，她去年7月終考獲合格成績，獲大學頒授畢業證書，現正在浸大讀碩士。被告希望憑藉分享其經歷，「以身說法」讓他人引以為鑒，望法庭判處社會服務令。覃官聞言問：「如果判坐監仲能夠收效？」辯方澄清被告已得到教訓。

若想享往香港教育應知香港重視誠信

覃官續指，香港學生的誠信同責任感非常之強，很少用假成績或「請槍」欺騙學校，惟近年多了這類案件，涉及外地學生。覃官續說，如果被告想享往香港教育，理應知道香港重視誠信，本地學生自幼學習不可說謊，連小學生也知道。

一般會判監以示警惕

被告遭嶺大查問時，仍然說謊隱瞞，最終其謊言亦被揭穿，屬於罪加一等。被告有機會完成碩士課程，學術誠信更加重要。覃官明言一般會判監以示警惕，考慮到被告成績優異，先為她索取社服令報告，強調仍然會考慮判監。

案件編號：TMCC 2408/2025