嶺大內地男生為畢業找人代考TOEFL　官斥道德價值觀錯　囚3月

嶺南大學一名內地男生，涉在馬來西亞找人代考托福（TOEFL）英語試，被校方揭發，他早前承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪，案件今(21日)在屯門法院判刑。男生求情時透露，過往3次考英文試不合格，才購買代考服務。他事件被揭發後，已遭校方處罰，望可判緩刑。惟裁判官覃有方指被告道德價值錯誤，若判緩刑，會令被告以為以這方法成功畢業不需負責，傳達錯誤訊息，同時亦對努力考取成績的學生不公，判被告即時入獄3個月。



被告賈鵬，24歲，報稱居住深圳，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪，指他於前年5月21至27日，在港向嶺南大學職員訛稱他人已取得達標的托福考試成績，以令校方讓他畢業，並授予他公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

被告賈鵬在屯門法院被判囚3個月。

被告賈鵬案發時是嶺南大學學生。（嶺南大學提供）

3次考IELTS英文試均不合格

辯方求情時指，嶺大1位教授為被告撰寫求情信，當被告可選擇從此不回香港，遠走高飛逃避刑責，但他自願投案，並與警方合作，又指被告被捕後有向警方交代他曾3次考雅思考試（IELTS）英文試，惟三戰均不合格，因感到壓力，在網上看到代考服務，才決定購買，指被告有和盤托出，坦承過錯。

已被學校記兩個大過

辯方續指控方延誤檢控11個月，被告亦已因本案被校方懲罰，延遲畢業1年，並記了兩個大過，及需履行校園服務100小時，故希望法庭酌情判他緩刑。

虛報成績類近使用假學歷

覃官判刑時指，他先後為被告索取了3份報告，均認為專上教育院校除要求學生成績達標外，亦要求學生有誠信，禁止抄襲剽竊。被告向嶺大虛報TOEFL成績以求畢業，事後又作多個不同解釋，情節比抄襲嚴重，類近使用假學歷，且近年同類個案增，專上院校為核實成績，需花費大量資源。被告做法亦對努力考取成績的學生不公，認為他道德價值錯誤，須判刑阻嚇。

報告指欠真誠悔意態度迴避

覃官又指，被告的社會服務令報告指他欠真誠悔意，態度迴避，辯方認為是感化官錯判，但覃官並不同意，認為感化官純粹持平，表述其考慮，拒絕判被告緩刑。

被告非本港居民，若判緩刑令被告以為以這手法獲准畢業是不需要負責，會傳達錯誤訊息，故以5個月為量刑起點，被告自願投案，且已被校方懲罰，認罪獲三分一扣減等，判他入獄3個月。

女被告黃鑫怡4席考國際英文試均不合格，認以300美元在柬埔寨「請槍」找人代考，將於2月2日判刑。(陳曉欣攝)

同案女被告亦已認罪

同案另一女被告黃鑫怡，22歲，日前亦已認罪，其案件押後至2月2日判刑，以待索取社會服務令報告。

案件編號：TMCC2408/2025