嶺大女生為求畢業　300美元柬埔寨找人代考TOEFL　認罪判囚3個月

嶺南大學內地女生多次應考國際英文水平試「肥佬」，報考柬埔寨TOEFL(托福)並在當地以300美元找人代考，並取得合格成績，卻被嶺大悉破。內地女早前承認企圖欺騙，案件今（2日）在屯門裁判法院判刑，裁判官覃有方指，若被告欺騙得來的成績，繼續申請工作及其他課程，有如洗黑錢般清洗其學歷，認為性質嚴重，須判阻嚇性刑罰，並判被告入獄3個月。



女被告黃鑫怡（22歲，學生），報稱居於福建，承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪，指她於2024年5月27日，在港企圖向嶺南大學職員訛稱她托福考試成績達標，以准她畢業及取得嶺大公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

女被告黃鑫怡向嶺大呈交不實英文成績，被判囚3個月。(陳曉欣攝)

校方發現照片不同揭發

案情指，被告案發時在嶺大就讀，其課程要求她考獲托福(TOFEL)87分，或雅思(IELTS)6.5分以上，方可畢業。被告2024年5月以電郵向校方交托福的成績，校方發現成績表上的照片與被告不符，被告被追問下曾稱因覺得成績表照片不夠好看而作修改。校方向相關機構查證，後揭發被告造假，被告才承認「請槍」。

被告稱4次考試不達標才到柬埔寨應考

被告被捕後稱她因考4次英文水試均不達標，聞說柬埔寨應試較易，便到當地應考，惟考試當日不適，恰巧有人稱可安排代考，她便支付300美元找人應考，一周後收到達標的成績，但考生照片不是她，故修改照片再發給嶺大。

求情時稱已遭校方處罰108小時服務

被告求情時，她已因事件被校方處罰履行108小時服務，她去年已考獲合格成績，並獲准畢業，現正在浸大讀碩士。

另一嶺大內地男生同判囚3個月

嶺大另揭發一名來自深圳的內地男生賈鵬，他與本案女被告黃鑫怡同系，亦在相若時間同樣向嶺大呈交虛假托福考試成，賈早前認罪，同樣被判囚3個月。

案件編號：TMCC 2408/2025TMCC 2408/2025