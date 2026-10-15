福布斯公布李嘉誠最新照片 笑容滿面「隔空」與周凱旋黃循財合照
撰文：陶嘉心
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現年98歲的長實和黃系創辦人及資深顧問李嘉誠自退休後，甚少公開露面。有內地自媒體引述傳言指李嘉誠逝世，長實今發聲明澄清「絕無其事」，並指對有關自媒體嘩眾取寵、別有用心揑造假新聞予以強烈譴責。
美國商業雜誌《福布斯》本港時間下午約2時公布該刊上周三、四（7日、8日）活動的回顧，並刊出李嘉誠最新「近照」。該個活動在新加坡進行，李嘉誠並無親身出席，惟其「紅顏知己」周凱旋代表李嘉誠基金會到場，並與新加坡總理黃循財合照。照片顯示周凱旋舉起手機，與畫面中的李嘉誠「同框」，相信兩人當時正在視像通話，可見到李嘉誠笑容滿面，精神奕奕。
有內地自媒體引述傳言指李嘉誠逝世。長實今午發聲明稱「絕無其事」，並指新浪財經官方賬號轉載內地自媒體訛稱香港大公報報道李嘉誠逝世，對有關自媒體嘩眾取寵、別有用心揑造假新聞，予以強烈譴責。
長實聲明也指，對媒體未經證實即轉載假新聞深表失望，呼籲媒體及各界人士，在作出新聞報道或轉載前，務必確認相關內容的真確性。
今次已非李嘉誠首次遭謠傳。今年二月初，網上突然傳出李嘉誠病危入院的消息，更有多家傳媒到訪醫院守候，惟即日就有KOL放出李嘉誠與腸胃肝臟名醫許偉武聊天的近照，照片中的他精神奕奕，謠言不攻自破。
至於李嘉誠的另一張較近期露面照，則是於今年5月20日發布，其基金會公布新一輪「愛能助」醫療計劃納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療。 從該相片可見，李嘉誠精神飽滿，狀態不錯，在藍天白雲下，於太平山頂駕駛電動代步車。
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