iPhoneDuo︱「幾秒搶機Bot」索價$400一次　信用卡盜用外洩風險高

蘋果Apple首款摺疊式螢幕旗艦手機 iPhone Duo，明日（16日）晚上8時起預訂，10月23日發貨。坊間出現不少搶機服務，有人聲稱利用機械人程式「搶機Bot」可數秒搶到，每次索價300元至400元。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時表示，用機械人買手機可行，不過安全風險高，畢竟要提供信用卡等個人資料予第三方「搶機」，即使交給可靠朋友，也難防會被黑客入侵導致資料外洩，他日被盜用作其他用途。早前iPhone 18 Pro預購時，已多人信用卡疑被盜用。



蘋果公司推出首款摺疊手機iPhone Duo。（路透社）

中國內地科技網紅在蘋果發表會，疑搶走他人正在體驗中的iPhone Duo展示機挨批，還無視對方多次要求歸還。（X@lixinbao_X）

坊間出現不少搶機服務，有人聲稱利用機械人程式「搶機Bot」可數秒搶到。（Threads）

坊間售賣機械人「搶機」服務 $300-$400一次

每次蘋果Apple出新機，部分「果迷」關心如何搶到「頭淡湯」炒賣或自用。網上不乏利用機械人協助「搶機」的服務，售價由300元一次至400元一次不等，吸引網民留言關注。方保僑表示，用機械人買手機的手法是「堅嘅」，只要撰寫程式，輸入信用卡號碼、送貨地址等，就可以成事，「只要寫晒資料就會去搶，一次唔得就會第二次，用機械人搶快過用手㩒」，久而久之變成一門生意，甚至「演唱會飛都係咁搶」。

坊間出現不少搶機服務，有人聲稱利用機械人程式「搶機Bot」可數秒搶到。（Threads）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。( HK01資料圖片）

「搶機bot」買iPhoneDuo風險極大

不過，安全風險極大。他解釋，蘋果公司無設定網上交易3-D Secure（3DS）額外認證服務，即用戶在完成輸入信用卡資料凖備付款時，系統會以短訊形式向其發送6位數字或8位數字密碼，需正確填寫才可付款；另目前較多用是自動轉去發卡銀行的手機App，要求卡主確認交易。相關交易時間料額外花30秒至1分鐘。由於沒認證，一旦「搶機」服務提供者獲取信用卡資料，他日被盜用信用卡作其他用途的風險增加。

中國內地科技網紅在蘋果發表會，疑搶走他人正在體驗中的iPhone Duo展示機挨批，還無視對方多次要求歸還。（X@lixinbao_X）

地址、電話、信用卡，人哋下次照用都得，下次搵你張卡嚟碌咁點？第一，你信唔信嗰個人？就算你好信得過，點知會唔會畀人黑客入侵呢？第二，佢可以攞你信用卡碌其他嘢，有機會資料外洩。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

方保僑「分散投資」搶機攻略

若果不「幫襯」機械人程式「搶機Bot」，如何提高成功率？方保僑教路可以用「分散投資」不同伺服器同時登入買手機網頁，系統分流會增加勝算，「Android 手機入去快啲，定係iPhone iOS App 快啲，定網頁快啲呢？邊條隊短啲呢？」

炒機「水位」或高達$8000

對於今次炒機的「水位」，方保僑透露有朋友說每部機有機會賺高達5000至至8000元，原因是今次貨量少，全球首批出貨量預計僅約 100 萬部，國際市場需求大；再者，今次是蘋果Apple第一次出摺機，「俄羅斯、中東都會要，如果問你美國有水貨或者日本有水貨，啲人都會照要」，產品稀有一定有需求。