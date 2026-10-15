iPhone Duo開售｜先達店主料256GB版風險最低　初期水位或有$4000

【iPhone Duo開售／回收價／炒價】蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間周五（16日）晚上8時接受預訂，下周五（23日）正式發售及發貨。旺角先達廣場手機店負責人林先生表示，iPhone Duo出貨量低，但大眾期待值高，勢必掀起新一輪搶購潮。不過該摺機的入場費高，最便宜也索價近1.75萬元，若以投資角度而言，估計256GB版本的風險最低，開賣初期的「水位」或有4,000元，甚至可能維持約一個月時間。



旺角先達廣場手機店負責人林先生指，iPhone Duo出貨量低，但大眾期待值高，勢必掀起新一輪搶購潮。圖為iPhone Duo樣版機。（王譯揚攝）

蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間周五（16日）晚上8時開訂，下周五（23日）正式發貨。（網上圖片）

iPhone Duo淘汰實體卡槽，港版雖支援雙eSIM，但受內地方面限制無法啟用內地號碼。（網上圖片）

先達手機店主︰iPhone Duo出貨量低 勢必掀搶購潮

蘋果Apple首款摺疊式屏幕旗艦手機iPhone Duo，將於香港時間周五（16日）晚上8時開售，下周五（23日）正式發貨，新機換上台積電2納米A20 Pro晶片，香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。

旺角先達廣場手機店「三禾電氣」店主林先生（行內人稱Simon）表示，雖然iPhone Duo的入場費高達近1.8萬元，但大眾的期待值高，出貨量較iPhone 18 Pro系列低，在僧多粥少的情況下，預料周五勢必掀起新一輪搶購潮。

旺角先達廣場手機店負責人林先生指，iPhone Duo出貨量低，但大眾期待值高，勢必掀起新一輪搶購潮。圖中為iPhone Duo樣版機。（王譯揚攝）

iPhone Duo懶人包。（香港01製圖）

iPhone Duo香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。（網上圖片）

淘汰實體卡槽失內地客？店主指客群早已變為中東及俄羅斯地區

iPhone Duo淘汰實體卡槽，港版雖支援雙eSIM，受限於內地電訊監管限制，純eSIM手機暫時無法直接開通內地電訊商的電話號碼。換言之，內地人使用港版iPhone Duo，將無法在內地通話或使用5G網絡，跨境只能依賴漫遊數據，究竟該設計會否導致炒賣情況降溫，甚至淪為「蟹貨」？

林先生表示，港版iPhone的炒賣市場客群，早已不是內地人，由於香港是免稅的自由港，iPhone售價較外地低，轉口需求已改為中東及俄羅斯地區。

▼2026年9月18日 iPhone 18 Pro系列發貨▼



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iPhone 18 Pro系列9月18日起發貨，旺角先達廣場不少市民排隊放售手機。（資料圖片／黃學潤攝）

料256GB版本風險最低 開賣初期「水位」達4000元

林先生又指，若市民以投資角度購買iPhone Duo，相信256GB版本的風險最低，估計開賣初期的「水位」達4,000元，甚至可能維持約一個月時間，至於其他版本的售價過高，除非自用，否則不建議購買。

林先生同時強調，由於iPhone Duo的出貨量低，預料不會再現上個月iPhone 18 Pro系列發貨當日（18日），先達廣場外大排長龍的盛況。