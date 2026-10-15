深圳能源不服219億元工程批予涉致命意外公司　求覆核環保署決定

環保署本年7月就屯門曾咀的第二座現代垃圾焚化爐（I•PARK2）價值219億元項目合約，批予中國建築工程(香港)有限公司和三峰環境聯營體的聯營公司。惟有份投標的深圳能源集團旗下公司，昨(14日)入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻聯營公司中標的決定。



深圳能源集團旗下公司在申請書指，中國建築工程涉及兩宗致命意外，應被暫停其工務工程「建築」類別的投標資格，署方也不應向聯營公司批出合約，質疑署方現時的做法屬不合法。



申請人為深圳能源環保股份有限公司，答辯人為環保署署長和發展局局長，Hong Kong Energy Recovery Park被列為利害關係方，該公司為中國建築工程(香港)有限公司和三峰環境聯營體的聯營公司。

高等法院。(葉志明攝)

合約價值約219.5億

申請書指，環保署於2024年12月就I•PARK2的合約展開招標，合約包括為於屯門曾咀興建的第二期綜合廢物管理設施，進行設計、建造、營運及維修保養。。申請人、Hong Kong Energy Recovery Park等亦有投標，Hong Kong Energy Recovery Park最終中標，合約價值約219.5億元。

中國建築曾涉兩致命意外

惟申請人指，於2025年7月，中國建築工程旗下的赤鱲角地盤發生致命工業意外，發展局一度暫停其工務工程「道路及渠務」類別的投標資格。此外，於2026年4月，該公司旗下的啟德醫院地盤亦發生致命意外，發展局則未有暫停其工務工程「建築」類別的投標資格。

認為其投標資格應被暫停

申請方指，根據《承建商管理手冊》等，發展局應暫停中國建築工程的工務工程「建築」類別的投標資格，環保署亦不應批出I•PARK2的合約予Hong Kong Energy Recovery Park。申請方現要求，法庭推翻Hong Kong Energy Recovery Park中標的決定。