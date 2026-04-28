屯門第二座焚化爐I．PARK2造價292億　環保署稱准用國標成本已降

政府向立法會申請斥資292億元，在屯門曾咀興建第二期綜合廢物管理設施I·PARK2。環境保護署署長徐浩光今早（28日）在港台節目《千禧時代》表示，由於准許承建商採用國家標準及組裝合成法興建焚化爐，投資額由原來預計的357億減至292億，落成後每日可焚燒6,000噸垃圾，提供9.6億度電力，相當於20萬戶家庭用電量，料需5年半全面投入運作。



綜合廢物管理設施第一期「I·PARK1」第一個焚化模組，2025年12月試行運作。（政府影片截圖）

I·PARK1每日可處理3,000公噸都市固體廢物。（環保署圖片）

I·PARK2准採用國家標準及組裝合成法 建造成本由357億減至292億

環境保護署署長徐浩光表示，第二期綜合廢物管理設施I·PARK2料位於屯門曾咀，料每日可焚燒6,000噸垃圾，提供9.6億度電力，相當於20萬戶家庭用電量，而設施內建有6個焚化爐，每兩個爐將仍為一組分階段營運測試，預計5年半便可全面投入運作。

I·PARK2由原定投資額為357億減至292億元，徐浩光解釋，為了降低建築成本，在招標期間參考許多內地及國際的焚燒技術，容許承建商採用國家標準，讓他們更容易物色不同機件，並准許採用組裝合成法，以節省興建時間及成本。

環境保護署署長徐浩光。（資料圖片）

營運成本7億500萬 空氣污染控制系統比歐盟標準更嚴格

徐浩光又指，I·PARK2的營運成本7億500萬元，涉及到廢物運至毗鄰的碼頭，由吊機運至岸上再送往焚化爐，所產生的污染物由嚴格的空氣污染控制系統移除，以氮氧化物為例，要求更比歐盟標準嚴格一倍。他考慮到相關設施貼近民居，認為是合理的費用。

徐浩光補充，估計屆時有八成廢物由海路運輸，僅兩成採用車輛，加上未來龍鼓灘填海及興建跨海大橋，相信車輛將從區外直接行駛至I·PARK2，並不會對整體的空氣及交通帶來影響。

丹麥哥本哈根的Amager Bakke設有空中花園及全國最大的滑草場。（Amager Bakke官網圖片）

環保署︰若2035年達到9000噸廢物目標 則不需建新焚化爐

不過即使I·PARK2投入營運，仍然不足以處理香港每日生產約10,500公噸廢物。徐浩光指出，兩期I·PARK可每日焚燒9,000噸垃圾，而香港過去三年已減少7.5%廢物量，政府會投入更多工作，例如綠在區區24小時開放、增設廚餘回收箱等，以降低廢物量。

市民同我哋一齊合作減廢，去到2035年達到9000噸，就唔使起新焚化爐，但要全香港一齊合作。 環境保護署署長徐浩光

立法會議員周浩鼎建議，政府可參考國際及內地的焚化爐「一雞兩味」的營運方式。（資料圖片）

周浩鼎籲學習外地「一雞兩味」 如改造滑草場變旅遊景點

立法會議員周浩鼎表示，政府可參考國際及內地的焚化爐「一雞兩味」的營運方式，例如丹麥哥本哈根的Amager Bakke被改造成滑草場，便成功帶來旅遊經濟效益，他建議可將I·PARK2裝飾得「美輪美奐」，並提供社區設施回饋居民。

立法會環境事務委員會主席陳家珮建議，政府可考慮出售焚燒廢物時產生的電力，以填補營運開支，並善用爐底灰（焚化爐中不可燃物質），通過處理後重用成建築骨料。她相信北部都會區發展需要使用大量爐底灰。

立法會環境事務委員會主席陳家珮指，環保局仍然有意在相關用地興建I·PARK3。（資料圖片）

北部都會區建I·PARK3？陳家佩指如固體廢物減少毋須興起

陳家珮又指，據她了解，由於未來香港發展重心為北部都會區，包括大學城及數據中心等，因此環保局仍然有意在相關用地興建I·PARK3，但她認為若香港回收量增加，同時都市固體廢物減少，則不需再興建第三座焚化爐。