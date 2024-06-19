超級焚化爐I•PARK1　所有預備組件已抵港　環保署料下年投入服務

為達致2035年「零廢堆填」目標，政府多管齊下推出減廢措施，雖然垃圾徵費暫緩，但轉廢為能的焚燒設施 I•PARK1，繼續如火如塗推進。這個位於石鼓洲旁的人工島建築物，去年中開始將預備組件由珠海預製工場運送至人工島，截至上月，所有預備組件已運抵人工島。環保署今日（19日）預計，I•PARK1 會於2025年投入運作，將會進行營運測試，以保證能夠爐燒3,000公噸垃圾。



至於I•PARK2的處理能力，因技術的提升，將較原定的增加五成，達至6,000公噸，預計2030年代初落成。



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位於石鼓洲旁人工島上的轉廢為能焚化設施I•PARK1，由去年中開始將預備組件由珠海預製工場運送至人工島，截至今年5月，所有預備組件已運抵，現正在人工島上進行地基、土木、廠房、煙囪、樓宇及結構工程。餘下的工程項目主要包括屋宇設備、機電系統及廠房的安裝工程、以及設施的營運測試。

環保署助理署長雷學良表示，預計I•PARK1 會於下年投入運作，每日可處理3,000公噸都市固體廢物，縮減90%廢物體積，環保署將會進行營運測試。

焚化爐技術改善 I•PARK2 處理量提升至6,000公噸

環保署早前提到，位於屯門的I•PARK2 的處理量將由原本預計的4,000公噸增至6,000公噸，雷學良解釋，因為近年焚化爐技術改善，每條線的處理量由700至800公噸提高至800至1000公噸，因此I•PARK2 的處理量大增2000公噸。雷學良指，將研究能否在工程合約中加入適當經濟誘因，以鼓勵承建商加快建築進度，現預計在2030年代初落成。

他表示，針對I•PARK2現正進行各項前期工作，包括進行環評報告、公眾諮詢等。

政府各減費政策包括暫緩的垃圾徵費，以減低垃圾量，被問及未來對焚化需求量會可減少時，他提到，隨香港人口增長，對垃圾量的估計要小心處理。