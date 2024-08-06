焚化爐I．PARK1明年營運　環保署擬成本價售產電　料低於電費八成

石鼓洲超級焚化爐I．PARK1預料明年落成，屆時將成為香港首個轉廢為能焚化設施，聯同2030年代初落成的第二期I．PARK2，料可輸出達14.4億度剩餘電量至電網。環保署回應傳媒指，會以燃料成本價將焚化爐生產的剩餘電力賣予電力公司。



根據政府過去最高以每度電0.8元向電力公司出售環保設施產電的剩餘電力，推測兩焚化爐落成後每年可為庫房收入可達11.52億元。不過電力公司低手購入後或能「高價」轉賣，若以中電為例，目前平均每度電費收1.429元，較政府售價高近8成。



石鼓洲外海人工島興建、環境保護署首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I．PARK1將於2025年投入服務。（政府新聞處）

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政府目標2035年停用堆填區處理垃圾，並正積極興建首個可轉廢為能焚化爐，其中I．PARK1預料明年落成，相信每年可產4.8億度剩餘電力，相等於10萬戶家庭用電量；I．PARK2則有望提早兩年、於2030年代初落成，料每年可產9.6億度剩餘電力，相等於20萬戶用電，即兩設施運作後，每年可輸出達14.4億度剩餘電量至電網、提供約30萬戶家庭用電。

對於電力去向，環保署回應傳媒指，I．PARK1會以燃料成本價將焚化爐生產的剩餘電力賣予電力公司，政府正與電力公司商討電力接駁安排，售電收入也會擬入政府收入。

政府現時也有其他環保設施出售電力，屯門T·PARK源·區是香港首個自給自足污泥處理設施，利用焚化污泥產生的熱能發電，供設施日常運作，剩餘電力則輸送至公眾電網。據環保署表示，過去三年T·PARK以每度電0.6至0.8元出售予電力公司。

若以最高0.8元一度電計算，預料I．PARK1及I．PARK2運作後，一年售電可為政府一般收入增加11.52億元。

不過以中電為例，中電現時向用戶以取平均每度淨電費1.429元，即假設電力公司以0.8元向政府購入一度電，隨即可提價近8成、以1.429元向用戶出售電力。實際上0.8元售價，也較現時上網電價每度電售2.5至4元低上許多。