河套醫院10.20起裝修　明首季重開　放射診斷病人交所屬聯網跟進

醫管局公布，位於河套區的中央援港應急醫院將於下周二（20日）開始進行設施優化工程，工程預計於明年首季完成，其間河套醫院將暫停服務。已預約放射診斷服務的病人，將獲安排返回所屬醫院聯網跟進，醫院會陸續聯絡病人調整檢查日期和地點。



落馬洲河套區應急醫院。（中央電視台）

醫管局發言人表示，河套醫院自2023年4月開始運作至今已超過三年，醫院設施一般在兩至三年需要進行執修工程。醫管局將因應設施使用情況及服務需要進行優化工程，項目涵蓋更換天花隔熱物料、加固及修復使用頻繁的地面，以及為空調設備進行定期保養，以維持精密醫療設備所需的恆溫恆濕環境等。此外，工程亦會加設備用水箱，提升供水系統的應變韌性，在緊急情況下維持供水。

局方指，院方會為病人作出妥善安排，確保病人獲得適切跟進。已預約放射診斷服務包括電腦掃描造影、磁力共振掃描造影及超聲造影的病人，將獲安排返回所屬醫院聯網跟進，醫院會陸續聯絡病人調整檢查日期和地點。

至於已預約睡眠測試的病人，院方會按個案的緊急程度安排測試，並優先安排緊急個案於所屬醫院聯網接受測試，其餘非緊急病人會安排在應急醫院重新投入服務後進行測試，病人將會陸續接獲通知。院方早前已聯絡預約內視鏡檢查及眼內注射服務的病人，並安排服務。

醫管局會透過手機應用程式HA Go向病人發放推送通知，提醒病人留意最新服務安排。病人亦可透過HA Go內的「預約紀錄」功能，查看最新預約安排。