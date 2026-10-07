公院加價｜首季2.4%藥單沒取　實施10個月稱「低於數個%」料續增

公立醫院加價實施10個月，醫務衞生局今天（7日）披露最新的病人未取藥數據，指涉及的藥單「低於數個百分點」。對比今年4月，曾交代具體數據，指首季有2.4%藥單沒取，涉及2.6萬張藥單。醫衞局表示，未取藥的藥單佔比一直維持於低水平，解釋絕大部分未領取藥單屬於「醫生為求病歷完整而作出的處方」，並經病人確認家中已有足夠藥物而無須重複領取。



當時，曾有聲音關注市民希望節省金錢選擇不取藥。局方表示今年部分常用的「有需要時服用藥物」，例如止痛藥及人造淚水用量，較去年同期下降，預料醫管局鼓勵病人與醫護更積極溝通用藥後，未領取藥單數字會增加。有議員關注當局會否修例，收緊公院加價須特首批准，醫衞局表示現有機制行之有效，無計劃修例。



2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。圖為民建聯陳克勤。（梁鵬威攝）

陳克勤質詢沒取藥單數據 醫衞局：不宜用以分析加價成效

民建聯立法會議員陳克勤書面質詢政府，公營醫療收費改革各項措施已實施近一年，要求交代醫管局整體收入及開支、普通科門診及專科門診的平均輪候時間、藥單沒取數量和所涉藥物的成本。醫衞局表示，由於部分未領取藥物的藥單並不涉及實際開支，因此未能分項量化所涉及的用藥開支，指現時有關數據不宜直接用以分析收費改革的成效。

當局指，醫管局正探討如何將無須重複領取的未領取藥單從統計中剔除，以更準確反映醫生處方及病人用藥的真實情況，並評估減少囤積浪費的實際成效。

今年首9個月，醫管局接獲331,951宗醫療費用減免申請，當中300,285宗獲批，批核率逾九成。（資料圖片）

逾九成醫療費用減免申請獲批

今年首9個月，醫管局接獲331,951宗醫療費用減免申請，當中300,285宗獲批，批核率逾九成。醫管局轄下18 間急症室共錄得1,404,504人次應診，較去年同期減少 0.9%。當中第四及第五類別（次緊急及非緊急）個案減少6.8%，非緊急個案減幅達17.5%，當局認為改革有效分流非緊急病人。

第一及第二類別（危殆及危急）就診人在新收費機制下獲全數豁免急症室收費，並獲得優先救治全面達標（危殆即時獲救治、危急於15分鐘內獲救治）。第三類別（緊急）個案在30分鐘內救治的達標率亦由82.0%提升至88.4%，當局認為反映資源重新分配後，危急病人的服務效率得以提升。

公院加價對專科門診輪候時間影響方面，醫衞局指受服務需求、病人病情、人口老化及疾病負擔增加等多項複雜因素影響，因此難以直接判斷收費改革對輪候時間的具體影響。（資料圖片 / 高仲明攝）

醫衞局：輪候時間非評估收費改革成效直接指標

公院加價對專科門診輪候時間影響方面，醫衞局指受服務需求、病人病情、人口老化及疾病負擔增加等多項複雜因素影響，因此難以直接判斷收費改革對輪候時間的具體影響。輪候時間並非評估收費改革成效的直接指標，但政府及醫管局會繼續密切監察服務流程的理順及輪候時間的縮減情況，堅定落實《施政報告》所訂的減候目標，即五年內把指定專科門診穩定新症的第90個百分位數輪候時間縮短一半，首階段於2027/28年度縮短10%。

公院加價對專科門診輪候時間影響方面，醫衞局指受服務需求、病人病情、人口老化及疾病負擔增加等多項複雜因素影響，因此難以直接判斷收費改革對輪候時間的具體影響。（資料圖片 / 高仲明攝）

難全面及準確評估改革對醫管局財政整體影響

公營醫療收費改革後，醫衞局表示政府對市民的健康承擔不變，改革所得的全數額外收入將投放於公營醫療服務。改革實施後，政府仍然對公營醫療服務維持高達95%的資助水平，市民共付費用佔比極低。收費改革雖可增加收入，但同時亦被大幅增加的醫療費用減免及全年收費上限機制部分抵消。由於改革實施至今未足一年，特別是全年收費上限對病人使用服務及付費情況的影響仍有待觀察，現階段難以全面及準確評估改革對醫管局財政的整體影響。

陳克勤。（立法會直播）

陳克勤問收緊公院加價須特首批准 醫衞局：無計劃修例

陳克勤關注當局會否修例，規定日後所有涉及公營醫療收費的重大調整均須經由行政長官會同行政會議批准，或經立法會相關程序審議。醫衞局表示根據《醫院管理局條例》，醫管局須就公眾使用醫院服務須付的費用，向醫務衞生局局長建議恰當的政策，但須顧及不應有人因缺乏金錢而不能獲得適當醫療的原則。醫務衞生局局長可就醫管局行使釐訂收費相關權力發指示，醫管局須予遵從。根據第18條釐訂的收費，必須刊憲公布。

當局指，醫務衞生局和醫管局會按既有機制每兩年檢討改革的實施情況和成效。目前，相關費用的釐訂機制已在法例框架內充分運作，並設有定期檢討及廣泛諮詢的安排。考慮到現有機制行之有效，能靈活應對醫療需求與社會狀況的變化，政府現時並無計劃修訂《醫院管理局條例》與醫院服務收費相關的安排。