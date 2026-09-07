瑪麗醫院壞𨋢｜涉𨋢糟歪斜、怎執修？盧寵茂：不適合評論技術細節

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今仍有多部升降機被圍封，28部升降機有24部運作不暢順或不穩定。早前更有報道指升降機井道歪斜，由長方型變為近菱形，發展局早前回應表示過去數月一直全面檢查「井道狀況」，未有確認或否認是否歪斜。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）被問到是否𨋢糟歪斜、有何方法執修等，他表示醫務衞生部門作為大樓的使用者，不適合評論「技術細節」。他表示對新大樓尚未啟用感到「有啲失望」，期待可盡早投入服務。醫管局行政總裁李夏茵亦表示「着實好失望」，形容工程跟局方期待有落差，強調對瑪麗醫院現時整體服務沒有受影響，但仍在評估中長期影響。



醫務衞生局局長盧寵茂。（林子慰攝）

醫務衞生局局長盧寵茂。（林子慰攝）

有報道指瑪麗醫院升降機井道歪斜有如「比薩斜塔」

經濟日報早前報道，指瑪麗醫院「臨床大樓1」的升降機井道歪斜，由長方型變為近菱形，如同「比薩斜塔」向一邊傾側。發展局9月4日表示，局方過去數月一直以督促相關部門盡快完成執修及善後工作為首要任務，包括全面檢查相關升降機的不同裝置，如電子儀器、接駁位、井道狀況等，未有確認是否井道歪斜。

盧寵茂：對瑪麗醫院新大樓延誤有啲失望

醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署署長林文健、醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵今早到西灣河家庭醫學診所，接種季節性流感疫苗。盧寵茂表示他十多年前作為醫護人員，十分支持瑪麗醫院重建計劃，現時亦很關注新大樓何時啟用，對於延誤「有啲失望」。

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

𨋢糟是否歪斜？盧寵茂：不適合評論工程技術細節

記者問及𨋢糟是否歪斜、如何執修、是否涉及政府人員疏忽需要問責等。盧寵茂未有確認或否認𨋢糟是否歪斜，表示他不適合評論工程技術細節，又指發展局已開腔推動建築署及承建商處理。

關於工程上，比較技術性嘅，我覺得醫療專業方面，我哋最終係大樓使用者，我哋唔係好適合評論技術細節。發展局已經發聲明，會全力推動建築署同承建商處理。我哋會盡力支持瑪麗醫院同事，減少對醫療服務影響，係大樓能正式使用時，能將服務用好佢。 醫務衞生局局長盧寵茂

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

李夏茵：着實好失望 仍在評估延誤對中長期發展影響

醫管局行政總裁李夏茵指，對於新大樓重建有延誤「着實好失望」，與局方期待有落差。她表示，雖然現時醫院服務沒受到影響，但所有醫院重建計劃都是為了中長期發展，醫管局還在評估對日後發展的影響。醫管局期望盡快收樓，但會經過審慎測試，確保樓宇安全後，才會安排新大樓投入服務。