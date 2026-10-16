臺日電梯裝門不裝框　專家：簡單程序難信裝漏　驗收工程師同有責

機電署周四（15日）晚上公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，不排除當中有人涉及欺詐，會將事件轉介警務處跟進。



香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前任主席司徒家成指，耐火門門框用以固定耐火門物料，若無裝門框，耐火門便會移位，當有火警發生時，會影響防煙效能。他又指，註冊升降機工程師在驗收時，需要確定有裝耐火門門框，又指無裝門框易見，事件責任在於升降機工程師，「一定走唔甩」。



香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成。（資料圖片／廖雁雄攝）

業界：除非工程師初來甫到 難以相信會漏裝

司徒家成指出，耐火門位於升降機內門及外門之間，通常是纖維綿，主要是用作隔熱、防煙。至於耐火門門框，他形容猶如雪櫃門的膠邊，同樣防止熱力從外部進入，同時用作固定耐火門。若耐火門無裝門框，對於平日使用無甚影響，但耐火門久而久之會移位，當有火警發生時，會影響防煙效能。

他又指，耐火門門框並非昂貴支出，一般訂購耐火門時會連門框一整套訂購，而安裝亦不算複雜，「快手嘅話個零鐘都裝得到」。他又指，除非「初來甫到」，否則難以相信有人會漏裝耐火門門框。無裝門框又是否能得到耐火效能測試報告？司徒家成指，耐火效能測試報告是用以證明耐火門物料有足夠耐火效能，報告毋須裝門框亦可獲得。

業界指責任在於升降機工程師：一定走唔甩

至於無裝耐火門要如何發現，司徒家成稱「好易睇」，只要在𨋢槽頂觀察升降機移動即可看見，註冊升降機工程師驗收，又或平日例行檢查時一定會留意到。至於署方能否發現此問題，他提到，署方一般會在收到准用證申請後，會作巡查，但並非每部升降機都會檢驗。他又認為，事件責任在於升降機工程師，「一定走唔甩」。