深圳禁響咹｜香港胡亂響號也罰$320　塞車、催前車、純發泄也不行

《南方都市報》消息，深圳市生態環境局、深圳市公安局交通管理局近日聯合發布通告，11月1日起，深圳每天0時至24時全市禁止機動車鳴喇叭（響號），有效期5年。

在深圳，駕駛機動車在禁止鳴喇叭區域罰300元人民幣罰款；在香港，根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第43條，「胡亂響號」也禁止，除非是為着向在道路上或附近的任何人發出危險警報，否則可罰$320牛肉乾。



深圳11月起全天全域禁鳴喇叭。（深圳交警）

香港得一原因可鳴響發聲警報：為了向道路上任何人發出危險警報

「胡亂響號」在香港屬於交通違例事項，正式罪名為「在不必要的情況下鳴響發聲警報設備」。根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第43條規定，除非是為了向道路上的任何人發出危險警報，否則司機不得隨意鳴響車輛的發聲警報設備。

換句話說，法例定義下，如果在不必要的情況下亂按喇叭，例如塞車、不滿前車起步慢、純粹催促或發泄情緒，即屬違法，屬於定額罰款罪行。根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第43條，在不必要的情況下鳴響發聲警報設備，定額罰款320元。

深圳。（新華社）

深圳法定允許鳴喇叭的三類情形解析

1.行經影響安全視距的路段，提前鳴喇叭避險：道路因急彎、坡道頂端等情形存在視覺盲區，難以及時觀察對向、前方來車及行人動態時，應當減速慢行，並鳴喇叭示意。

2.實施合法、安全的超車操作時鳴喇叭示意：確認具備法定超車條件、準備超越前車時，應當提前開啟左轉向燈、變換使用遠、近光燈或者鳴喇叭示意；在確認有充足的安全距離後，從前車的左側超越，在與被超車輛拉開必要的安全距離後，開啟右轉向燈，駛回原車道。

3.遇即時緊急險情，鳴喇叭警示避險：出現突發、現實、緊迫並可能造成碰撞、傷人的險情，且鳴喇叭有助於避免或者減輕危險時，可以鳴喇叭示意，並應當同步採取煞車、減速、停車、避讓等措施。