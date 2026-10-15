深圳獨居港男失聯　保安破門揭倒地命危　送醫搶救6小時救回一命

近日，在深圳獨居的港人陳先生在家中突然倒地不起。家人多次聯繫未果，隨即請屋苑保安上門查看。保安破門發現陳先生倒地後，立刻撥打急救電話，患者被緊急送往龍崗區第二人民醫院。陳先生被確診為腦疝形成合併急性顱內血腫。



據內媒《深圳大件事》報道，入院時陳先生意識不清、肢體偏癱，經影像檢查確診為腦疝形成合併急性顱內血腫，病情危重。醫院第一時間開啟急救綠色通道。手術歷時六個多小時，手術中醫生發現，患者顱內除新發的急性出血外，還存在一處既往遺留的慢性血腫。

醫院第一時間開啟急救綠色通道，手術歷時六個多小時。（深圳大件事）

據醫生介紹，慢性硬膜下血腫出血速度緩慢，早期大多沒有明顯症狀，可在顱內潛伏數月，血液逐步積聚形成血腫包塊，患者往往難以察覺。陳先生本身患有高血壓，血管條件較差，進一步加重出血風險。由於血腫持續增大，疊加再次出血造成顱內壓力急劇升高，最終導致突發倒地。據悉，手術後陳先生轉入ICU，兩天後順利脫離呼吸機，轉至普通病房開展康復治療。

神經外科副主任醫生劉政委博士提醒廣大市民，頭部磕碰外傷不可掉以輕心：顱內出血務必就近快速就醫；腦細胞損傷不可逆，救治不及時會造成肢體、言語功能受損；如果出現走路不穩、腳踩棉花感等異常表現，要及時完善頭部CT檢查，出血量小可選擇保守治療，出血量大、存在腦疝風險則可通過手術干預。