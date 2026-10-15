深圳APEC│會議期間地鐵巴士5折　私家車停駛有獎　官方倡居家辦公

10月15日，深圳市政府新聞辦舉行APEC會議「綠色出行、暢通有我」主題新聞發布會，公布了交通組織保障和城市運行一系列安排，包括會議期間深圳地鐵、公共巴士（內地稱公交車）票價實行五折優惠，並倡導居家辦公、帶薪休假等措施。



據《第一現場》報道，深圳市政府副秘書長產耀東表示，11月，深圳將迎來APEC中國年的「會議周」。其中，11月14日至16日，舉辦APEC工商諮詢理事會第四次會議，11月17日至18日，舉辦APEC工商領導人峰會。11月18日至19日，舉辦APEC第三十三次領導人非正式會議，這是APEC中國年系列會議最重要的一場，也是全年活動的最高潮。

隨處可見的APEC主題印記。（深圳派）

發布會上，深圳發起「綠色出行、暢通有我」主題活動，向廣大市民發出倡議——停用少用私家車，更多採取巴士、地鐵等綠色出行方式；積極響應錯峰出行、居家辦公、帶薪休假、文明出行等倡議，減少重點區域人流、車流壓力。

深圳市交通運輸局副局長徐煒介紹，會議期間，黨政機關、事業單位、國有企業工作人員將帶頭申報綠色出行停駛私家車。除承擔保障任務單位的車輛外，其餘公務車和國企公車按90%比例暫停使用。自願申請並停駛私家車的市民，發放具有APEC紀念意義和一定面值的深圳通紀念卡、APEC專屬紀念車貼。

APEC主題塗裝巴士。（深視新聞）

深圳地鐵。（深圳新聞網）

地鐵方面，部分線路行車間隔縮短至2分鐘，並視客流情況增加地鐵備用車；巴士方面，制定巴士地鐵接駁方案，新增50條巴士地鐵接駁專線，運力班次增加20%。值得關注的是，深圳還將在會議期間實施地鐵、巴士票價五折優惠等政策。

深圳地鐵17條路線、共432個車站全部閘機通道，全面支援VISA、Mastercard（萬事達卡）等國際信用卡「拍卡過閘」。（深圳地鐵）

深圳市人力資源保障局副局長郝時飛介紹，深圳倡導企業根據生產、工作的具體情況及所在區域，在APEC會議當周工作日期間（11月16日至20日）實行靈活工作安排。具體來講，倡導企業根據生產經營實際，安排職工居家遠程辦公，緩解通勤壓力；對確需現場辦公或作業的崗位，企業應與職工充分協商，鼓勵職工錯峰上下班、彈性上下班。同時，對於符合條件的職工，倡導企業考慮職工本人意願，統籌安排帶薪年休假。

8月10日，外國遊客在深圳北站東廣場拍照留念。（新華社）

交通管控方面，深圳市公安交管局副局長蔡承榮介紹，將依據法律法規及人大授權，結合會議日程，梯次性發布交通管控政策。蔡承榮表示，發布會後將第一時間發布會議期間貨運車輛、危運車輛的臨時性限行措施；10月下旬至11月上旬，還將陸續發布會議期間對深圳市部分區域分時段、分路段的臨時交通管制措施。具體管控範圍和時段將根據現場實際情況動態調整、精細管控，最大限度保障城市通行功能，減少對市民群眾出行的影響。