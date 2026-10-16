臺日電梯換𨋢違規｜富亨邨工程揭臺日標價最低　房委會關鍵票通過

「臺日電梯」換𨋢違規事件，涉及三個租置屋邨升降機更換工程項目，當中大埔富亨邨已暫緩批出合約。《香港01》記者今日到訪大埔富亨邨，發現投標過程早已掀起爭議。

法團文件顯示，臺日的投標價僅3024萬，是八間投票承辦商當中最低。特別業主大會於今年9月投票通過揀選臺日為承辦商，曾有居民質疑當時業權份數比率大於上一個議程，法律顧問估計該大業權份數持有人是房委會代表投票所致，該議程引起居民「激烈討論」。

房委會隨後書面回覆，強調非單純採用「價低者得」的準則，而是從多角度分析，包括工程經驗、表現評級等。



大埔富亨邨業主立案法團於9月同樣通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（任葆穎攝）

臺日投標價最低、曾收進度延誤警告信

大埔富亨邨管業處附近張貼的公告顯示，富亨邨同樣參與市建局的「優化升降機資助計劃」，局方免費委聘「香港品質保證局（HKOAA）」擔任項目顧問。

當時共有8間承辦商投標升降機更換工程，其中涉事臺日的投標價最低，僅3024萬，每月保養費也是所有承辦商之中最低。文件又顯示，其服務質素表現評級只有三星（最高評級為五星），過去12個月更收到由常駐顧問發出的一封進度延誤警告信，涉及一項工程。

至於現有承辦商「蒂升電梯香港有限公司」投標價為3292.8萬，是8間之中第4低，但同被評為單價過低。不過，顧問形容全部投標金額均公平合理。

大埔富亨邨業主立案法團於9月同樣通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（任葆穎攝）

最終，法團於今年9月的特別業主大會，臺日以62.39%、71,570份業權份數，通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。另亦揀選臺日為升降機工程前及期間的升降機保養服務。

文件顯示，結果公佈後有業戶即場提問為何揀選「臺日」的業權份數比率大於上一個議程的業權份數。上一個涉及揀選升降機機廂內地台飾面的議程，以八成通過，卻只有38,123份業權份數。

法團法律顧問代表確認，投票未有出現錯誤情況，而該業權份數的出現是因有大業權份數持有人在這議題中投票所致，估計該大業權份數持有人是房委會的代表。

文件提到，在場業主曾「激烈爭論」，房委會承諾會有書面向富亨邨業主解釋投票的意向及因素。

（任葆穎攝）

房委會回覆法團 稱非「價低者得」 從多角度分析表現

房委會於10月2日向法團發出的書面回覆，強調《升降機及自動梯條例》已在承辦商資格及設備層面作出嚴謹把關。房委會評審大型維修及改善工程的標書時，亦非單純採用「價低者得」的準則，而是從多角度分析，包括標書評估報告、工程經驗、表現評級、合規紀錄、資源與支援、投標金額是否處於合理水平。房委會又指，承建商已就網上流傳涉及該公司的不實言論作出回應。

「臺日電梯」換𨋢違規事件，涉及三個租置屋邨升降機更換工程項目，當中大埔富亨邨已暫緩批出合約。（任葆穎攝）

臺日的聲明提到，與中山市電梯廠有限公司、廣東博世電梯有限公司及廣東台日電梯有限公司存在關聯。並無任何關係。過去15年來公司所有在香港安裝的電梯產品，均由母公司（原為）住友富士電梯廠有限公司，（現為）住富科技電梯廠有限公司製造，「質量上乘，深受客戶歡迎。」

聲明也提及，網上言論訛稱臺日及生產廠方財政狀況出現嚴重問題，並指說法並無任何實質證據支持，一切生產正常，又形容相關言論純屬虛構及惡意抹黑，不實內容已嚴重損害公司商譽及利益，並對未來業務發展造成負面影響。