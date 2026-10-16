臺日電梯換𨋢違規︱翠屏北邨居民斥當局監管不足　承辦商罔顧安全

機電工程署昨日（15日）表示，承辦商「臺日電梯（香港）有限公司」去年於觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，未有根據要求安裝耐火門的相關門框組件便報稱完工，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，據悉警方新界南重案組接手跟進。



《香港01》記者今日（16日）早上到翠屏北邨了解，部份升降機因列入更換範圍而圍封停用，但未見其他升降機因補裝門框組件而封閉。有居民批評當局監管不足；亦有家長指出入升降機有老有嫩，斥「臺日電梯」沒有顧及用家安全，敦促當局「要監管，唔可以偷工減料！」



翠屏北邨居民古先生對事件感到擔心，但認為要懲治相關人士或有難度。（黃學潤攝）

翠屏北邨居民古先生雖然對事件感到擔心，但認為要懲治相關人士或有難度，痛斥當局監管不足：「官官相衛，呢啲捉唔到，大多數都捉唔到。」

不願上鏡的翠桃樓居民陳先生指，現時大廈5部升降機運作如常，未有出現困𨋢等情況。他認為政府監管不足，房屋署未有與承辦商溝通清楚，更擔心部門互相推搪卸責，無奈說：「出咗問題，一句個別事件就可以推晒所有責任，站喺小市民立場都無咩可以講。你哋上面講，我哋下面聽。」

近日搬入的居民鍾小姐，留意到過去一兩個月有很多機電署人員出入。她擔心升降機安全問題，說：「帶住小朋友，如果有危險都幾危險！」鍾小姐認為承辦商不應該罔顧居民安全，要求當局監管：「唔可以偷工減料！如果墜𨋢咪會死！」

機電署指，翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，只安裝了耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。（黃學潤攝）

記者今早分別進入翠柳樓和翠桉樓視察，各有一部升降機圍封暫停使用，維修期預計是今年10月5日至明年1月20日，其餘升降機如常運作。大堂貼有更換升降機工程的進度表，但沒有機電署昨日所述的嚴重違規事故，要加裝相關門框組件的通告。

翠屏北邨共有12幢大廈，每幢大廈有4至8部升降機不等。據了解，較早前其中10幢大廈的業主立案法團參與巿建局「優化升降機資助計劃」，結果共41部升降機會分階段更換。

翠屏北邨其中10幢大廈的升降機分階段更換，大堂貼出工程進度表。（黃學潤攝）

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，施工存在嚴重缺失。（黃學潤攝）

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

機電署將於三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。