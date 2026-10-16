臺日電梯換𨋢違規｜專家料工人誤當組件多餘無裝　促檢視監督機制

機電工程署周四（15日）表示，承辦商「臺日電梯（香港）有限公司」在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機中，未有安裝門框的相關耐火組件，不排除涉及欺詐及虛假陳述，已轉介警方跟進。理工大學電機及電子工程學系客座教授何永業今日（16日）表示，施工人員或因理解不足，誤以為組件「多餘」而未有安裝，但管理人員亦應負監督責任。他形容，今次缺失是不可原諒，因會導致防火功能減退，存在風險。



沙田博康邨。（資料圖片）

稱門框組件成本不高、安裝不難 未必意圖偷工減料慳錢

何永業接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，涉事組件位於升降機門框內部，由兩個「C形」組件拼合，主要作用是封閉牆壁與樓層門之間的隙縫。由於組件外有裝飾件覆蓋，在升降機大堂表面根本無法察覺，必須登上機箱頂部向下視察才能確認是否存在。

何永業續指，有關門框組件成本不高，安裝在技術上亦無難度，涉及的時間不多，相信承辦商並非意圖偷工減料以省卻成本。何永業又表示，若大廈不幸發生火警，濃煙會迅速滲入升降機井道，並透過「煙囪效應」傳播至其他樓層，升降機工程人員理應深知該組件的重要性。

翠屏北邨。（資料圖片／黃學潤攝）

合約難列明所有安裝組件 條款列明須達標和附法例要求

他推測，可能是前線施工工人不了解該組件的關鍵防火功能，誤以為「多餘」而未有裝上。但他強調，工程師及管理人員未有妥善監督施工及檢查驗收，應檢視其責任，以及檢視制度上是否有不足。

對於承辦商會否以「合約僅要求換門而非換框」作為辯解，何永業指有關說法「講唔通」。他表示，工程合約無法盡列每一項組件，但均有整體標準及法例要求作條款；換門工程的目的在於確保防火功能，若缺少內部組件而令耐火效能減退，根本無法滿足基本工程設計要求。

理工大學電機及電子工程學系客座教授何永業。（資料圖片）

據機電署資料，涉事升降機涉及觀塘翠屏北邨及沙田博康邨，署方強調現時升降機運作安全，已指令臺日電梯覆檢並自費完成補救工程，加裝門框組件工程預計於一個月內陸續完成，署方亦將於三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，並全面檢討及審視審批監管制度。