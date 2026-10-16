臺日電梯換𨋢違規｜柴灣工廈內設寫字樓　職員辦公閉門無回應

機電署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指，臺日電梯涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警方跟進。消息指，警方新界南總區重案組接手跟進調查。



事件曝光後翌日（16日），《香港01》記者到臺日電梯位於柴灣工廈內的寫字樓了解，在內有職員辦公，但未有理會記者拍門或按門鈴。



臺日電梯（香港）有限公司的寫字樓，位於柴灣工業城一期1座。今日《香港01》記者到來採訪，只見單位外掛上臺日電梯（香港）有限公司的招牌，但內裡亦有另一個公司名的招牌。有職員在內辦公，但記者拍門或按門鈴，也沒有理會。

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用，根據更換時間表，該電梯預定在10月5日開始更新。（黃學潤攝）

沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，臺日電梯雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。（蔡正邦攝）

升降機仍可安全運作 執修一個月內完成

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

▼翠屏北邨情況▼

翠屏北邨其中10幢大廈的升降機分階段更換，大堂貼出時間表。（黃學潤攝）

機電署3日內巡全港由臺日安裝的升降機

機電署將於三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。

機電署亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫無發現類似違規情況。為審慎起見，機電署會要求其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機進行相同檢查，並向署方提交檢查報告，而機電署亦會進行抽檢，相關工作將於一個月內完成。

機電工程署已展開全面檢討及審視工作，涵蓋新裝和優化升降機工程、檢查及維修保養的工作和監工制度、以及《升降機及自動梯條例》下的註冊、規管和審批制度，並且加強對所有升降機的巡查和抽驗，以提升整體升降機的工程質量，相關審視工作預計今年內完成。如發現升降機工程質量或其監工檢查制度有任何缺失，將即時跟進，並加強對升降機的巡查及審核工作。

▼博康邨情況▼

《香港01》記者今日（16日）早上到博康邨各大廈了解，可見升降機如常運作，未有進行圍封，通告板亦未有交代是次事件的相關資訊。（蔡正邦攝）

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富亨邨原擬更換 房委會主動建議暫緩批合約

房委會作為翠屏（北）邨及博康邨未出售單位的業主，已表態對事件高度關注，並指嚴肅跟進事件，追究臺日電梯的責任。值得留意的是，另一同屬租置計劃屋邨的大埔富亨邨，原定亦籌備更換升降機，房委會發言人證實已即時主動建議富亨邨業主立案法團暫緩批出相關合約，並會就事件為業主立案法團提供一切支援，包括協助業主立案法團研究後續安排，以保障整體居民的利益和安全。

根據香港法例第618章《升降機及自動梯條例》規定，任何人如交出或提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料（以充作遵從本條例對其施加的要求），即屬犯罪；一經定罪，最高可被處罰款20萬港元及監禁12個月。

有工程師指出，耐火門框與耐火門扇必須共同發揮密封效能，若欠缺專用門框或門框移位，會影響防煙功能。有工程師質疑，除非負責升降機的工程師初來甫到，否則難以相信會漏裝防火門框。