臺日電梯｜江玉歡促設第三方監管巡查全港工程　提高誠信問題罰則

沙田博康邨和觀塘翠屏（北）邨參與市建局的「優化升降機資助計劃」更換升降機，機電署周四晚（15日）公布，承建商臺日電梯（香港）有限公司在兩邨的升降機更換工程，存在嚴重缺失，只按要求安裝耐火門，卻無安裝相關門框組件並報稱完工，涉及48部升降機。警方新界南總區重案組接手調查，以涉嫌「欺詐」拘捕3人，包括臺日電梯的一名負責人和兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師。



前立法會議員江玉歡今日（16日）表示，近年建造業發生多宗工程事故，認為政府需痛定思痛改革監管制度，其中升降機維修界人手不足，前線技工良莠不齊，惟政府過份依賴專業人士把關，欠缺第三方監管，只需註冊工程師簽名確認安全，過程中若有任何漏洞，或會招來有機可乘。香港執業安全師學會會長李光昇也建議政府日後委託第三方機構抽樣巡查升降機，並盡快公布調查報告。



沙田博康邨參與市建局的「優化升降機資助計劃」更換升降機，機電署10月15日公布其升降機存在嚴重缺失，承建商臺日電梯（香港）有限公司只按要求安裝耐火門，但無安裝門框組件。（資料圖片）

觀塘翠屏（北）邨參與市建局的「優化升降機資助計劃」更換升降機，機電署10月15日公布其升降機存在嚴重缺失，承建商臺日電梯（香港）有限公司只按要求安裝耐火門，但無安裝門框組件。（資料圖片）

租置屋邨沙田博康邨和觀塘翠屏（北）邨，參與市建局的「優化升降機資助計劃」更換升降機，機電署昨日（15日）公布其升降機存在嚴重缺失，承建商臺日電梯（香港）有限公司只按要求安裝耐火門，但無安裝門框組件。

機電署指，該公司行為涉觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為。警方新界南總區重案組接手跟進案件，大批警員下午到其位於柴灣工業城一期1座的辦公室調查及蒐證。

前立法會議員江玉歡。（資料圖片／梁鵬威攝）

江玉歡︰近年建造業發生多宗工程事故 需痛定思痛改革監管制度

前立法會議員江玉歡表示，近年本港接二連三發生多宗工程事故，包括柏傲莊三期、瑪麗醫院大樓、東涌42區公屋、One Stanley等，反映香港建造業界已出現重大問題，充滿漏洞。她以早前瑪麗醫院的壞𨋢事件為例，最後僅涉案的升降機工程師遭懲處，形容是治標不治本，認為本港建造業的監管制度，需要痛定思痛改革。

江玉歡指，升降機維修界的人手不足，前線技工良莠不齊，惟負責驗收的註冊工程師不會每日到場監督，也不會檢查用料，甚至目測沒有問題便簽名確認安全，同時政府過份依賴專業人士把關，立心不良的承建商借此漏洞進行劣質工程。

《香港01》記者10月16日早上到博康邨各大廈了解，可見升降機如常運作，未有進行圍封，通告板亦未有交代是次事件的相關資訊。（蔡正邦攝）

籲設第三方檢查人員巡查全港工程 提高誠信問題罰則

江玉歡呼籲，政府應從錯誤中學習，例如仿效澳洲新南威爾士，特設屬於第三方的檢查人員，巡查全港所有工程，尤其是涉及政府公帑的工程，同時提高有關建造工程誠信問題的罰則，否則工程事故將會繼續發生。

偷工減料唔應該喺香港出現，呢啲係訛騙，建造業界唔把關、政府唔把關，市民又點樣把關？我哋市民𠵱家係硬食！ 前立法會議員江玉歡

香港執業安全師學會會長李光昇。（香港建造業總工會FB圖片）

執業安全師學會︰政府不可能直接監管全港數以萬計部升降機

香港執業安全師學會會長李光昇表示，全香港擁有數以萬計部升降機，政府不可能直接監管，因此現行模式是承辦商完成工程後，再由政府認可的註冊升降機工程師驗收，確認每項工序及設計沒有問題，才會簽紙交予相關部門。

政府人員唔會日日坐喺地盤，睇住每一項工序、日常設計、監督同簽署責任，主要靠認可嘅註冊工程師。 香港執業安全師學會會長李光昇

《香港01》記者10月16日到翠屏（北）邨了解，發現大廈大堂貼出時間表，顯示其中10幢大廈的升降機分階段更換。（黃學潤攝）

執業安全師學會形容事件非常離譜 促政府徹查並盡快公布調查報告

李光昇強調，承建商在今次事件中責無旁貸，而負責簽紙的註冊升降機工程師，也沒有認真監管，建議政府日後加強監管註冊升降機工程師，或委託第三方機構抽樣巡查升降機。

李光昇更形容今次事件「非常離譜」，認為不可能兩邨的升降機，均無安裝門框組件，慶幸此前沒有發生火災，否則後果嚴重，因此他促請政府徹查事件，盡快公布調查報告。